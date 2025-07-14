（影）土城護理師遭夫刺殺！李進良曝「信託安排」 感動胡瓜私下送暖

〔記者侯家瑜／台北報導〕新北土城日前發生駭人聽聞的社會命案，46歲男子謝姓男子當街持刀刀棍狠砍妻子與小姨子，其中一名死者正是整形名醫李進良診所的護理師。李進良今出席胡瓜「鑽石舞台」演唱會宣傳活動時，透露護理師後事與孩子教育經費已由診所協助安排信託，並感謝前妻小禎、胡瓜與丁柔安等人一路力挺，「每次在人生最艱難的時候，都是他們給我支持。」

胡瓜（中）宣傳「鑽石舞台」演唱會。（記者侯家瑜攝）

土城命案爆發後，李進良診所的醫美器材也被突襲檢查，有媒體質疑診所醫療器材是否涉不法。他稍早嚴正澄清這是場被誤會當天警方進行調查，所有器材都合法無虞，探頭絕不重複使用，「我還在做筆錄時，媒體報導卻提前曝光細節，警方也感到錯愕，想說記者怎麼會這樣寫，還解釋不是他們洩露的。」

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儘管診所面臨諸多壓力，不過李進良表示院內同仁與熟客們更加團結，更有凝聚力，所以生意反而變好，「增加的業績就拿來支持鑽石舞台。」至於背後誰捅刀？他坦言不會再追究。李進良最後補充，為確保護理師遺孤未來學業無虞，診所與她生前親友設立信託專戶，用以支付小孩的教育經費至完成學業，也語重心長表示社會應該多一點公益與正面力量。

李進良（右）感謝胡瓜一路支持。（記者侯家瑜攝）

胡瓜透露得知命案後，第一時間有私下傳訊關心李進良，「但我不懂醫美術語，我只說剛好近期要請記者吃飯，所以也就約他來。」至於新節目動向，他語帶保留回應：「有個節目目前還有一成變數，那變數影響還滿大，但應該會在這兩週定案。有個新節目10月也會有宣布。」而之後除夕特別節目確定留在華視，還有可能會跨2家電視台。

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