館長痛喊1年賠1億 鬆口可能赴中發展背水一戰

國民黨立委徐巧芯反罷後援會13日舉行成立大會，「館長」陳之漢（左）出席支持。（記者方賓照攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕首批進入第3階段投票的24件國民黨立委罷免案，將於本月26日舉行投票，台北市松信區立委徐巧芯13日成立反惡罷後援會，請到網紅「館長」陳之漢站台，沒想到館長痛批漢光41號演習，還稱「台灣可以沒有賴清德，但不能沒有徐巧芯」，讓大批民眾聽了傻眼。

館長全力投入反罷免運動，近日在直播提及3個月前，民眾黨主席黃國昌到他那裡吃飯，2人一起直播時不諱言表示：「從2023年到現在，為了你們，我賠掉1億元，健身房被他們這樣搞，如果有一天撐不下去，你不要管我，也不要理我.....也許若干年後，不知道他們會對我怎麼樣，我看阿北（指民眾黨前主席柯文哲）這樣也不樂觀，你到時離我遠一點，之後我就宣布去中國背水一戰，我跟你拚了。」

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直播中，館長不禁感嘆現在收入「對半再對半砍」，嘆說：「回家看到神明很難過，出來這麼多年，從來沒拿過政治一毛錢，當初這麼挺民進黨、幫了這麼多，他們現在變成這樣，還反過來打我。」表示自己常跟神明說，如果祢真的在，為什麼要接受這樣的折磨？

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