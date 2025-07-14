「日光之橙」前隊長Bonnie打贏經紀公司 仍要賠百萬

〔記者劉詠韻／台北報導〕冠軍女團「日光之橙」前隊長蔡南筠（Bonnie）控訴經紀公司怠於安排演藝工作、收入低難以維生，聲請解除七年經紀合約；無限夢想公司則反指蔡女違約，要求支付400萬元懲罰性違約金。台北地院審理，認定雙方屬委任契約性質，惟信賴關係已破裂，難強制履約，判准蔡女解約，但因其於合約終止期間接洽商家廣告，須賠100萬元違約金。可上訴。

蔡南筠主張，2023年與無限夢想公司簽訂七年合約，第一階段自2023年5月1日至2028年4月30日共5年，第二階段自2028年5月1日起至2030年4月30日共計2年。公司安排她與其他藝人合組「日光之橙」，並參加「未來少女」真人秀節目，但節目播出結束後，卻未積極進行培訓，亦未協助接洽節目及活動，妝髮費用時常須自理，公司宣稱出席商演活動，實際卻為無酬活動或選舉造勢場。

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女團「日光之橙」前隊長蔡南筠（Bonnie）。（翻攝自IG bonnie_nanyun）

蔡南筠控訴，2024年1月29日被分配年收入僅2萬1323元，公司過去甚至違反規定而遭勞工局罰鍰10萬元，以及公司總經理曾涉犯性騷擾為業界皆知，若繼續擔任旗下藝人，恐影響自身演藝事業及聲譽，請求確認解除雙方的經紀契約法律關係。

無限夢想公司辯稱，合約內容規定蔡女須於合約期間第一階段內，配合錄音、發行計劃完成至少15首單曲演唱，並未違反強制、禁止規定，更耗資460萬為蔡女支付培訓及參賽費用，但蔡女在節目播完不到半年時間內竟提起終止合約，顯見有違背誠信原則。

無限夢想公司指出，自2021年即為當練習生的蔡女入住高級公寓，更安排課程教授歌唱、舞蹈、化妝等演藝技能培養，前年更耗資千萬元安排與其他練習生組成團體，並由蔡女擔任隊長參加節目，考量其為爭團體拿下節目總決賽冠軍，因此未向她收取參賽前後的所有費用。

無限夢想公司續指，蔡女每次排練遲到，身為隊長非但未以身作則，嚴重影響團體培訓及通告行程之安排，甚至變本加厲缺席多場演出、訓練及培訓課程，顯已違反違反合約理應各賠償100萬，共400萬懲罰性違約金。

台北地院審理，認無蔡南筠擔任獨家經紀人，處理演藝相關業務，公司有權簽訂合約及收取酬勞，適用民法委任契約規定，但雙方信賴關係已破裂，無法強迫蔡女繼續履約，並衡酌蔡女確於合約終止前接洽其他商家染髮廣告，因此判決無限夢想反訴請求部分獲判支付100萬元違約金及利息。全案仍可上訴。

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