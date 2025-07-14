《寶島西米樂》全員南下寵粉！57歲尹昭德獲讚「卡少年」 收花喊感動

〔記者李紹綾／台北報導〕尹昭德、黃瑄、陳文山、盧彥澤、何宜珊、王盈凱、陳玹宇、蔡祥、逸祥前上週末（12日）南下嘉義、台中為台視八點檔《寶島西米樂》造勢，不少劇迷特地從高雄、雲林、台南、桃園前來追星。演員們一亮相立刻吸引大量人潮，紛紛搶著拍照。

陳文山（左起）、何宜珊、朱雅琪、逸祥、盧彥澤、尹昭德、黃瑄、陳玹宇、蔡祥、王盈凱到逢甲夜市為《寶島西米樂》造勢。（台視提供）

尹昭德驚喜收到花束，原來是粉絲的太太特別交代，一定要親手送到他手上。他感動表示：「現場真的有很多熱情的觀眾朋友，謝謝大家支持，我們會繼續努力。」他被不少人大讚：「本人卡少年。」讓尹昭德笑得合不攏嘴。

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陳文山（左起）、陳玹宇、逸祥、盧彥澤、何宜珊、尹昭德、王盈凱、黃瑄、蔡祥南下嘉義與《寶島西米樂》觀眾相見歡。（台視提供）

黃瑄展現近期復健成果，戴著護膝從頭走到尾，步態穩健並親切與粉絲互動完全不喊累。她飾演的「曉蘭」在劇中人氣超高，現場有粉絲真情告白：「曉蘭我愛妳。」黃瑄大方掏出簽名照回應粉絲的熱情。還有人熱情喊：「每一集都至少看兩遍，重播也要看！。」除了送上戲劇海報，更貼心準備冰品讓粉絲消暑，粉絲熱情到自備裁縫尺與演員合照，呼應劇中「西裝產業」的主題，讓演員們笑說：「粉絲真的超入戲！」

王盈凱（前排左起）、黃瑄、尹昭德、逸祥、何宜珊（後排左起）、蔡祥、陳文山、陳玹宇、盧彥澤赴嘉義及台中為《寶島西米樂》造勢。（台視提供）

何宜珊行前興奮採買零食，打趣喊：「好像要去郊遊。」她的父母特地從彰化到嘉義現場，讓她相當感動，她說：「今天很多觀眾直接叫出我們戲裡的名字，真的很開心。大家都好入戲，讓我們覺得拍戲的努力都很值得。」陳玹宇也說：「不管太陽多大、天氣多熱，都澆不熄大家的熱情，我們真的很感動。」

尹昭德為《寶島西米樂》到嘉義、台中做活動宣傳。（台視提供）

活動一路從嘉義延續到台中，晚間劇組再趕往逢甲夜市，演員們在人群中發放海報，現場圍觀人潮不斷。盧彥澤的父親也悄悄現身逢甲夜市，給兒子加油打氣。盧彥澤笑說：「很開心可以從太平街走出來，到市集跟大家見面，真的感受到大家的溫暖，請繼續支持我們喔！」

《寶島西米樂》主要演員南下宣傳，感受粉絲滿滿熱情。（台視提供）

粉絲在活動上獻花給尹昭德。（台視提供）

陳文山帶著劇本在車上研讀，到了活動現場來者不拒，一一簽名互動，親切態度讓粉絲直呼：「文山哥真的沒架子。」蔡祥收到粉絲送上的應援巧克力，她開心說：「有很多朋友來自不同縣市，謝謝大家在這麼熱的天氣還來支持我們，希望大家繼續收看，後面的劇情會越來越精彩。」逸祥感性分享：「平常大家都從電視上看我們，今天真的走出來見到觀眾朋友，心裡很感動。有粉絲說他從第一集看到第29集，還不止，連重播也都看，每天兩三遍，這樣就對了啦！」

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