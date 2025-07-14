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娛樂 電視

賴雅妍揭圈內削價競爭 殺青酒後曾想退出

〔記者傅茗渝／台北報導〕由賴雅妍、曾莞婷、修杰楷、王傳一主演的職場輕喜劇《祕書俱樂部》今（14日）起週間晚上8點在中視播出，劇中賴雅妍飾演王村鳳，原本是業務部經理，卻因被同事陷害，被調職當祕書。賴雅妍對於人設遭遇，坦言無法接受，「在職場上，被背叛跟被陷害都很難接受，如果是我，不只會暴怒，更是會一走了之」，但賴雅妍透過劇中角色，學到人在遇到被陷害的情況時，要懂得沉潛在困難的環境中，當有一天水落石出，大家就會理解事實真相。

《祕書俱樂部》賴雅妍遭調職當祕書。（中視提供）《祕書俱樂部》賴雅妍遭調職當祕書。（中視提供）

在演藝圈闖蕩多年，賴雅妍也遇過困難，更認為「拍戲時天天都在受打擊」:「因為常會有各種狀況，人的狀況、環境的狀況等等，難免有挫折，總在喝完殺青酒時，就會萌生再也不要拍戲的念頭，但當好劇本一來，又會忍不住投入。」賴雅妍在圈內也碰過競爭，有人為了拿到機會，不惜以價碼便宜、會帶來更多資源等方式爭取，但她自認遇到的都不算很嚴重，也可能是她不知道，所以都能樂觀去看待。

演出《祕書俱樂部》，賴雅妍和曾莞婷、修杰楷、王傳一等合作，對於其他人所飾演的角色，都有她喜歡的地方，其中她認為修杰楷所飾演的公司副總「韓信正」一角，會是她想挑戰的一個，「他演反派卻讓人討厭不起來，這是演員厲害的地方，如何壞又讓觀眾覺得帥，討厭不了，這角色其實吃力不討好，如果可以體驗，會是一件有趣的事。」

《祕書俱樂部》由修杰楷（左起）、曾莞婷、賴雅妍、王傳一、張軒睿演出。（中視提供）《祕書俱樂部》由修杰楷（左起）、曾莞婷、賴雅妍、王傳一、張軒睿演出。（中視提供）

《祕書俱樂部》是職場寫實劇，自然也少不了感情線，劇中賴雅妍和王傳一、張軒睿存在三角關係，當賴雅妍被問到真實生活中，面對同樣的追求者，她會如何抉擇?賴雅妍的回答很直接:「誰好看就選誰！」她也提到自己的感情理念:「感情當中一定不會十全十美，一定不會永遠都幸福快樂，但兩人吵架生氣，甚至想分手或離婚，當在轉頭看到對方的那一剎那，看到對方很帥，事情就過了，所以帥很重要。」由賴雅妍、曾莞婷、修杰楷、王傳一主演的《祕書俱樂部》今（7/14）起週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

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