女球迷解放比基尼爆紅！側乳太猛獲封「台版權恩妃」IG被神出

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟上周末舉辦「涼水祭」主題日，吸引破2萬球迷進場支持，其中一名穿著白色比基尼的女球迷，因甜美臉蛋及火辣身材在網路上爆紅，甚至被封為「台版權恩妃」。

正妹女球迷因火辣身材爆紅。（翻攝自xiznery_ Threads）

這名女球迷身穿白色比基尼搭配迷彩熱褲，在現場大跳應援熱舞，傲人好身材迅速吸引眾人目光，不禁聯想起日前在韓國Waterbomb音樂節辣翻全場的南韓女星權恩妃，讓一票網友紛紛直呼，「今天最吸眼球的正妹，又Q又彈，這個不會有人說假的吧，假的可不會這麼Q彈的」、「自從權恩妃ㄧ跳成神之後，以後可能會越來越多」、「你這影片我怎麼看兩小時還沒看完」。

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事實上，正妹女球迷是一位資深球迷，經常出現在中職球場，過去也曾參加啦啦隊甄選，但卻未能如願加入啦啦隊行列。面對網路上的熱烈討論，她也親自現身回應，「謝謝大家的關注，但我很喜歡很喜歡棒球 我的本意絕對不是不好的，昨天也有看到球場有一些球迷穿著泳衣，我才比較安心一點，但幸運地稍微被關注到。」

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