晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女球迷解放比基尼爆紅！側乳太猛獲封「台版權恩妃」IG被神出

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟上周末舉辦「涼水祭」主題日，吸引破2萬球迷進場支持，其中一名穿著白色比基尼的女球迷，因甜美臉蛋及火辣身材在網路上爆紅，甚至被封為「台版權恩妃」。

正妹女球迷因火辣身材爆紅。（翻攝自xiznery_ Threads）正妹女球迷因火辣身材爆紅。（翻攝自xiznery_ Threads）

這名女球迷身穿白色比基尼搭配迷彩熱褲，在現場大跳應援熱舞，傲人好身材迅速吸引眾人目光，不禁聯想起日前在韓國Waterbomb音樂節辣翻全場的南韓女星權恩妃，讓一票網友紛紛直呼，「今天最吸眼球的正妹，又Q又彈，這個不會有人說假的吧，假的可不會這麼Q彈的」、「自從權恩妃ㄧ跳成神之後，以後可能會越來越多」、「你這影片我怎麼看兩小時還沒看完」。

事實上，正妹女球迷是一位資深球迷，經常出現在中職球場，過去也曾參加啦啦隊甄選，但卻未能如願加入啦啦隊行列。面對網路上的熱烈討論，她也親自現身回應，「謝謝大家的關注，但我很喜歡很喜歡棒球 我的本意絕對不是不好的，昨天也有看到球場有一些球迷穿著泳衣，我才比較安心一點，但幸運地稍微被關注到。」

在 Instagram 查看這則貼文

夏亞（@summer_tzu212）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中