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李定拍BL劇「緣分擋不住」 0彩排對戲洪暐「魂飛」

洪暐（左）、李定（右）擔任串燒店一日店長。（焦糖楓提供）洪暐（左）、李定（右）擔任串燒店一日店長。（焦糖楓提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李定、洪暐去年參加男團選秀節目《原子少年2》竄紅，兩人近來在三立BL劇《靈魂約定》組成「百千CP」，昨（13日）合體赴屏東擔任串燒店一日店長，一現身就被粉絲包圍，現場氣氛熱烈。

兩人在劇中飾演螢幕情侶，CP感爆棚。談及這部作品，李定坦言第一次看到劇本時就充滿期待：「我自己很相信命中注定，因為緣分來了怎麼樣也擋不住。」他特別分享其中一場戲：「第一次幫彼此掛手鏈的那場戲，我記得那天天氣很好，陽光溫暖，我們走在樹蔭下，那一瞬間真的很青春。」洪暐興奮補充：「那場戲我們完全沒有彩排，情感自然流動，最後兩個人都魂飛了。至於發生了什麼事？一定要鎖定《靈魂約定》！」

洪暐（左）、李定（右）擔任串燒店一日店長。（焦糖楓提供）洪暐（左）、李定（右）擔任串燒店一日店長。（焦糖楓提供）

拍攝過程中也充滿笑料。李定自嘲：「我太容易緊張了。有一次拍手的特寫，結果我的手看起來超像布袋戲，現場笑成一片。」洪暐則加碼爆料：「有場李定要吃麵的戲，結果NG太多次，最後整碗麵被他吃光，變成現場吃播，真的很可愛。」

兩人在活動現場不只親切招呼粉絲，還熱情推薦各自的心頭好。李定激推德式帶骨香腸，直喊：「真的超好吃。」洪暐則笑說自己是串燒店忠實鐵粉：「每一種都好愛，靈魂調味粉太邪惡了，會讓人一吃就上癮！」

兩人創意十足，為現場粉絲特別設計《靈魂約定》限定串燒組合，推薦「無敵大草蝦、高級軟絲」，象徵劇中角色游泳少年「百凌」與純情的「千歲」，既浪漫又充滿意境。

洪暐、李定擔任串燒店一日店長。（焦糖楓提供）洪暐、李定擔任串燒店一日店長。（焦糖楓提供）

整場活動歡笑聲不斷，李定、洪暐感性表示：「真的很感謝大家特地來支持，看到這麼多人排隊，超感動！」並透露未來希望在戲劇與音樂方面都有新作品與大家見面，展現更多不同面貌。

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