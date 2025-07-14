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娛樂 最新消息

女星遭劇作家性侵！官司打2年結果出爐 演出前接通知「被開除」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星大內彩加是劇場演員，2022年在社群發長文控訴，所屬劇團「DULL-COLORED POP」團長、劇作家谷賢一對她伸出狼爪，甚至強迫發生性關係，導致她罹患憂鬱症、創傷後壓力症候群（PTSD）。案件經過2年訴訟，最終接受法院建議和解，沒想到剛復出舞台沒多久，她近日突然表示「被開除了」，引起輿論譁然。

日本女星大內彩加指控所屬劇團團長，對她伸狼爪、性侵。（翻攝自Ｘ）日本女星大內彩加指控所屬劇團團長，對她伸狼爪、性侵。（翻攝自Ｘ）

大內彩加2022年在社群PO出長文，表示她自2018年開始，經常被谷賢一摸胸部和屁股，對方也不時會開黃腔，甚至強迫發生關係。這段期間她曾向劇團前輩訴苦，對方卻冷漠表示，「很多人遭遇比你更嚴重」，讓她陷入絕望，罹患適應障礙、創傷後壓力症候群（PTSD），多次想輕生。

大內彩加不希望出現更多受害者，選擇勇敢站出來，提告谷賢一，並將事件公諸於世。案件訴訟長達2年，她去年11月透露，結果是法院決定和解內容的「裁定和解」，她坦言，無論判決如何，自己遭受的傷害都不會消失，因此會繼續治療憂鬱症、繼續演戲。

大內彩加發文稱，演出前接獲自己被開除的消息。（翻攝自Ｘ）大內彩加發文稱，演出前接獲自己被開除的消息。（翻攝自Ｘ）

據《日刊體育報》報導，大內彩加本月9日至13日在東京下北澤的小劇場B1出演舞台劇，結果她13日當天在社群發文表示，「最後一場演出前，突然被打工的地方解雇了。現在，我從打工的演員變成了專業演員」，事後還補充說，「看看發文時間是下午3點5分，而演出是下午4點開始。也就是在演出開始前1小時，我被工作了5年的打工地方解雇了。」

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