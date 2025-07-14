來都來了！樂團夫妻檔帶女兒洛杉磯朝聖BLACKPINK 一個疏忽糗大了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「來都來了！」這句話，近期因為偽娘「紅姐」事件成為熱門用語，前幾天五月天在大巨蛋演唱會說了好幾次，這次旺福樂團小民也說了。

旺福小民和推機夫妻檔，近期趁著暑假帶兒女去美國度假，除了去拉斯維加斯看有關已故西洋天王麥可傑克森的秀，也利用機會讓女兒圓夢，帶她去洛杉磯朝聖韓國女子天團BLACKPINK的演唱會。

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旺福小民（中）和推機（左）夫婦，帶女兒到洛杉磯朝聖BLACKPINK演唱會。（翻攝自臉書）

小民談到：「帶女兒來圓夢！女兒好喜歡BLACKPINK，但高雄場沒買到，剛好人在LA...來都來了...跟女兒一起的韓團初體驗，好期待啊！」由於當天另有他兒子的偶像Bruno Mars的演唱會，分身乏術，他只好說：「抱歉了兒子。」

能夠幸運帶著女兒進場看BLACKPINK演唱會當然開心，但小民說：「另外我們買了手燈，結果電池要另外買，只有我們的手燈不會亮，好糗！」一個疏忽沒有先買好電池，讓手燈無法發亮，有點可惜，但能看到女兒喜歡的韓團開唱也是件開心事。

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