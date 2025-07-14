晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

來都來了！樂團夫妻檔帶女兒洛杉磯朝聖BLACKPINK 一個疏忽糗大了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「來都來了！」這句話，近期因為偽娘「紅姐」事件成為熱門用語，前幾天五月天在大巨蛋演唱會說了好幾次，這次旺福樂團小民也說了。

旺福小民和推機夫妻檔，近期趁著暑假帶兒女去美國度假，除了去拉斯維加斯看有關已故西洋天王麥可傑克森的秀，也利用機會讓女兒圓夢，帶她去洛杉磯朝聖韓國女子天團BLACKPINK的演唱會。

旺福小民（中）和推機（左）夫婦，帶女兒到洛杉磯朝聖BLACKPINK演唱會。（翻攝自臉書）旺福小民（中）和推機（左）夫婦，帶女兒到洛杉磯朝聖BLACKPINK演唱會。（翻攝自臉書）

小民談到：「帶女兒來圓夢！女兒好喜歡BLACKPINK，但高雄場沒買到，剛好人在LA...來都來了...跟女兒一起的韓團初體驗，好期待啊！」由於當天另有他兒子的偶像Bruno Mars的演唱會，分身乏術，他只好說：「抱歉了兒子。」

能夠幸運帶著女兒進場看BLACKPINK演唱會當然開心，但小民說：「另外我們買了手燈，結果電池要另外買，只有我們的手燈不會亮，好糗！」一個疏忽沒有先買好電池，讓手燈無法發亮，有點可惜，但能看到女兒喜歡的韓團開唱也是件開心事。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中