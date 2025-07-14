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李洙赫攜GD吃台灣涮涮鍋！回韓國驚曝新動向：掰了YG

李洙赫力挺好友GD現身小巨蛋包廂，掀起全場歡呼聲。（讀者提供）李洙赫力挺好友GD現身小巨蛋包廂，掀起全場歡呼聲。（讀者提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星李洙赫前天（12日）現身台北小巨蛋力挺好友GD在小巨蛋的演唱會，當天晚上兩人還前往知名涮涮鍋用餐，畫面被網友拍上網引發熱烈討論。

李洙赫11日抵台，12日現身看GD演出，當晚前往火鍋店用餐，讓大批守在金豬食堂的粉絲撲了空，不過接到EXO的KAI也是意外之喜。隔天李洙赫現身GD演唱會第三天彩排，GD還中文介紹「我朋友」，鏡頭還帶到包廂裡的李洙赫，掀起全場粉絲驚呼。

李洙赫掰了YG，改與SARAM娛樂簽約。（記者胡舜翔攝）李洙赫掰了YG，改與SARAM娛樂簽約。（記者胡舜翔攝）

李洙赫結束GD演唱會行程之後，今天（14日）宣布與老東家YG到期不續約，改與SARAM娛樂簽署專屬合約，將成為趙震雄、崔秀英、孔明等人的師弟。

SARAM娛樂表示：「我們已與憑藉魅力外貌、出色演技而備受喜愛的李洙赫簽約，不但是演員，也是頂級模特兒，擁有獨樹一格的個人形象，公司將透過系統化的藝人品牌管理，全力支持他在世界舞台上的多元發展與活躍表現。」

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