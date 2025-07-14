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娛樂 音樂

不藏了！李千娜21歲正妹女兒終於曝光 美成這樣被起底

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜正積極籌備新專輯，並宣布將於12月登上TICC舉辦大型個唱，歌壇事業邁入新里程。同時她的21歲大女兒顧穎也悄悄踏入演藝圈，近期參加選秀節目《大學聲》初登場，就引發熱烈關注。

顧穎的美貌激似媽媽李千娜。（翻攝IG）顧穎的美貌激似媽媽李千娜。（翻攝IG）

李千娜。（資料照，記者陳奕全攝）李千娜。（資料照，記者陳奕全攝）

顧穎一現身就被網友發現「神似媽媽」，不只擁有與李千娜如出一轍的五官輪廓，同樣是美人胚子。顧穎更選唱李千娜的經典代表作《不曾回來過》，令網友驚呼「DNA太強大」，瞬間引爆話題。

顧穎正在參加選秀節目。（翻攝IG）顧穎正在參加選秀節目。（翻攝IG）

李千娜在19歲曾有過一段婚姻，與前夫育有一子一女，隨後靠著選秀節目出道，開啟歌唱與戲劇雙棲之路。近年李千娜與演員黃尚禾再婚，並育有一名兒子，一家人幸福美滿。

顧穎今年21歲。（翻攝IG）顧穎今年21歲。（翻攝IG）

外型亮麗的顧穎，看來個性偏內向，仍在努力適應演藝圈節奏。她在IG自介寫下：「我是個內向的人，雖然怕生也有一點慢熱，還很冷靜，常常會不小心句點人，但我其實一直都在偷偷努力接住那些溫暖。」

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