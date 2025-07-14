晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

方順吉歌廳慘遭颱風摧毀！「屋頂被吹翻」損失百萬無限期停業

方順吉開設的歌廳因颱風侵襲重創。（翻攝自臉書）方順吉開設的歌廳因颱風侵襲重創。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台語歌手方順吉以一首《翹腳髯嘴鬚》爆紅，後來卻因吸毒遭逮而淡出演藝圈，轉行賣大閘蟹、紅包場駐唱，近年在台南後壁開設歌廳，不料日前遇上丹娜絲侵襲南台灣，導致歌廳受到重創，目前已無限期停業。

方順吉透露場館內目前擺滿水桶、臉盆接水。（翻攝自臉書）方順吉透露場館內目前擺滿水桶、臉盆接水。（翻攝自臉書）

方順吉透露，歌廳至今尚未復電，場館內漆黑一片，地板上也擺滿水桶及臉盆接漏水，音響設備全都泡水報廢，就連屋頂都被吹翻，損失金額推估上百萬元，讓他感到相當無奈。不過即便面對沉重打擊，他仍不忘鼓勵其他受災戶，「目前無限期歇息，還有很多地方一樣還在災情中，大家一起努力，不服輸，不認輸，就有機會重生，願所有災區早日重建完成。」

方順吉昨日也發文吐露心聲，「一個用生命在往前走的人，如果心智不夠成熟的話，很容易就再走上回頭路或再次遼落去。」他表示，除了3個小孩是支撐自己的力量，還有一大群員工等著養，因此一旦發生任何狀況，他都會積極面對處理，扛起身為老闆的責任，最後強調「不可能因為這樣就倒下了，天無絕人之路，因為事在人為。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中