方順吉歌廳慘遭颱風摧毀！「屋頂被吹翻」損失百萬無限期停業

方順吉開設的歌廳因颱風侵襲重創。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台語歌手方順吉以一首《翹腳髯嘴鬚》爆紅，後來卻因吸毒遭逮而淡出演藝圈，轉行賣大閘蟹、紅包場駐唱，近年在台南後壁開設歌廳，不料日前遇上丹娜絲侵襲南台灣，導致歌廳受到重創，目前已無限期停業。

方順吉透露場館內目前擺滿水桶、臉盆接水。（翻攝自臉書）

方順吉透露，歌廳至今尚未復電，場館內漆黑一片，地板上也擺滿水桶及臉盆接漏水，音響設備全都泡水報廢，就連屋頂都被吹翻，損失金額推估上百萬元，讓他感到相當無奈。不過即便面對沉重打擊，他仍不忘鼓勵其他受災戶，「目前無限期歇息，還有很多地方一樣還在災情中，大家一起努力，不服輸，不認輸，就有機會重生，願所有災區早日重建完成。」

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方順吉昨日也發文吐露心聲，「一個用生命在往前走的人，如果心智不夠成熟的話，很容易就再走上回頭路或再次遼落去。」他表示，除了3個小孩是支撐自己的力量，還有一大群員工等著養，因此一旦發生任何狀況，他都會積極面對處理，扛起身為老闆的責任，最後強調「不可能因為這樣就倒下了，天無絕人之路，因為事在人為。」

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