徐巧芯紅眼眶 苦苓：壞事做絕怕了吧？把她罷掉

罷免台北市松信選區藍委徐巧芯的「剷除黑芯」昨辦「大縱走」，民眾手拿標語看板，呼喊口號。（記者王藝菘攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市長蔣萬安13日出席國民黨立委徐巧芯反罷免後援會成立大會，感性致詞讓徐巧芯當場落淚，引來作家苦苓譏酸。

今（14）日中午，苦苓在臉書發文曬出徐巧芯當眾落淚照片，直酸：「這個恰北北的女人竟然哭成那樣，壞事做絕怕了吧？把她罷免掉、讓她哭到柔腸寸斷好不好？」

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台北市長蔣萬安昨說，他所知道的徐巧芯其實遍體鱗傷、千瘡百孔，讓徐巧芯紅了眼眶。（記者方賓照攝）

「剷除黑芯」大縱走進入第2天，昨在領銜人曹興誠帶隊下，從台北市基隆路二段183號啟程，罷團統計有超過5百人熱情走上街頭，民眾沿路搖旗吶喊「726投同意」、「罷免徐巧芯，松信亮晶晶」等口號，往來路人及車輛行經見狀，紛紛揮手比讚，隊伍士氣也更旺盛。

曹興誠說，每天喊「大罷免大成功」有效，因為藍委王鴻薇日前在媒體面前也許下「大罷免大成功」生日願望；曹還說，徐巧芯出席反罷免大會師又笑又哭，但不管是哭還是笑，都要把她罷掉，現場民眾齊聲喊「讚！」

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