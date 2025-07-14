ENHYPEN也翻唱她的歌！Z世代女聲冨岡愛 11月來台開唱

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕冨岡愛是來自日本的Z世代創作女聲，以穿透人心的清澈嗓音與中英交織的中毒旋律橫掃亞洲，代表作《戀する惑星アナタ》（暫譯：名為「你」的戀愛行星）更在SNS創下總播放次數突破7億的驚人紀錄。今年10月17日她將首度來台舉辦個人專場演出《TOMIOKA AI ASIA TOUR 2025 IN TAIPEI》，於Legacy Taipei與台灣歌迷近距離相見。

ENHYPEN成員SUNOO（右）曾經翻唱過冨岡愛的歌曲。（大鴻藝術BIG ART提供）

冨岡愛集創作、演唱、視覺設計與影像製作才能於一身，自小在澳洲成長，高中返日後以街頭演出與SNS展開音樂活動。她融合J-POP與美式流行的創作風格，以吉他為核心寫出描繪青春與感情的真摯詞句，並巧妙穿插英日語歌詞，形成極具辨識度的個人特色。她以超強感染力與歌聲掀起Z世代共鳴並迅速走紅，更被日媒譽為「令人無法自拔的全方位創作天才」。

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天才創作女聲冨岡愛首度來台開唱。（大鴻藝術BIG ART提供）

2023年她憑《グッバイバイ（Good bye-bye）》打入Spotify亞洲6國排行榜，MV串流總播放次數至今已突破3億次。該曲甚至被K-POP男團ENHYPEN成員SUNOO翻唱，引起日韓媒體廣泛關注。2024年初，她為Netflix影集《高校禁愛令》演唱插曲《戀する惑星アナタ》，在Z世代情侶短影音與舞蹈挑戰熱潮帶動下，SNS播放次數火速突破7億，成為現象級話題神曲。她不僅站上韓國Tone and Music Festival大型舞台，更在弘大街頭演出時吸引超過800名歌迷聚集圍觀，是備受期待的新世代創作代表。

冨岡愛被日媒譽為「令人無法自拔的全方位創作天才」。（大鴻藝術BIG ART提供）

「TOMIOKA AI ASIA TOUR 2025 IN TAIPEI」台北場演唱會將於2025年10月17日（五）在Legacy Taipei舉行，門票售價2,400元，採實名制抽選，門票採兩階段販售，7月17日（四）～21日（一）開放登記抽選，若經抽選後仍有票券，則統一於8月5日（二）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。此外本次特別加碼開放持有演唱會票券者參加限量VIP PASS抽選，VIP PASS特典包含VIP紀念PASS、優先入場、周邊商品優先購買通道、親筆簽名海報以及與冨岡愛雙人合照等豐富福利，預計於8月12日（二）開放登記，售票狀況與演出詳情請鎖定主辦單位官方臉書以及IG專頁。

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