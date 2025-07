黑眼豆豆暌違20年來台開唱！成員難忘台灣球鞋文化：開啟宅宅模式

羅子秦/核稿編輯

〔記者廖俐惠/綜合報導〕國際超人氣天團「Black Eyed Peas黑眼豆豆」暌違20年再度襲台,宣布11月22日將帶著全新亞洲巡演於桃園陽光劇場開唱。此次他們將挾著多首破億膾炙人口金曲來台,將一口氣帶來成軍30年來的精華金曲,更預告菲裔美籍新團員J Rey Soul也會登台演出,誓言以大家熟悉的BEP音樂風格打造超狂大型派對音樂盛宴,為台灣樂迷引爆經典狂潮。

Black Eyed Peas黑眼豆豆暌違20年來台,11月22日降臨桃園陽光劇場。(聯合數位文創提供、攝影:migue.pics)

黑眼豆豆自1995年出道以來獲獎無數,曾榮獲6座葛萊美獎肯定,舉凡強勁洗腦節拍舞曲風格的《Boom Boom Pow》、《I Gotta Feeling》、《Pump It》等風靡全球的夜店神曲,到宣導世界反戰和平之歌《Where Is The Love?》掀集體共鳴,此外近幾年發行的《TRANSLATION》、《ELEVATION》更掀起廣大迴響。其中與拉丁天后夏奇拉接連合作的兩首金曲《GIRL LIKE ME》、《DON’T YOU WORRY》不僅造成全球TikTok挑戰風潮,魔性節奏更讓全球樂迷都臣服在他們獨樹一格又迷人音樂風格中無法自拔。

Black Eyed Peas黑眼豆豆將帶來新歌以及破億經典歌曲。(聯合數位文創提供、攝影:migue.pics)

適逢出道30周年,3位元老級成員will.i.am、apl.de.ap、Taboo形容:「這是一段充滿祝福的音樂旅程!」成員Taboo感性表示:「能和這群朋友一起維持這段友情又一起工作這麼久,真的是一種祝福!從當年那個喜歡跳舞、饒舌、塗鴉的Hip-Hop小孩,到讓這段關係轉化成為我們的職業與團體,30年一路走來,還能持續巡演、旅行與創作,在音樂圈裡算是非常難得,也是多麼幸運的一件事!」展望下一個30年,黑眼豆豆除了在今年於雅加達、曼谷、台北等地展開亞洲新巡演外,更透露將在下半年推出全新作品,期望藉著演出再創另一個黃金三十年音樂里程碑。

黑眼豆豆暌違20年二度來台開唱竟許願「想來台灣逛街買球鞋」,難忘熱情粉絲的他們預告要大啖台灣美食,儘管距離上次2006年在台北中山足球場開唱已經是20年前,黑眼豆豆仍對台灣的獨有文化、歌迷及美食的熱情印象深刻,更計畫打開台北逛街地圖去探索美食餐廳及精品店。3位成員興奮表示:「我們很愛這裡的粉絲,也記得他們有多熱情,所以現在整個能量爆棚!大家準備好11/22和我們一起搖滾吧!」

除了3位Black Eyed Peas黑眼豆豆元老成員外,菲裔美籍新團員J Rey SoulJ Rey Soul也會來台。(聯合數位文創提供、攝影:migue.pics)

值得一提的是,其中成員Taboo由於本身除了音樂人的身分外,更身兼球鞋文化的鑑賞家及策展人,自稱是台灣球鞋文化「超級粉絲」的他難忘20年前在台灣跑遍各家精品店感受球鞋文化的回憶,也因此這次來台打算趁空檔溜去球鞋精品店,笑說:「最近我開了個新 podcast,叫《Taboo’s Comics and Kicks》!所以我想在台灣好好地探索球鞋文化、收藏品及漫畫!基本上就是完全宅宅模式!不過這是我最期待的部分!」

Black Eyed Peas 黑眼豆豆2025亞洲巡迴演唱會台北站將於11/22在桃園陽光劇場重磅登場,7/29中午12點udn售票網、KKTIX正式開賣!詳細資訊請隨時注意udn售票網或KKTIX。

