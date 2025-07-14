《折腰》劉宇寧邁向顛峰 《書卷一夢》南珩角色熱度破7億

劉宇寧與李一桐主演的《書卷一夢》7月15日收官，口碑與人氣都人旺。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年劉宇寧星途大豐收，不但戲劇、綜藝、歌唱事業都大噴發，上半年《折腰》爆紅微博漲粉76萬，如今與李一桐主演的《書卷一夢》瘋顛劇情在愛奇藝播出衝冠，戲裡的角色南珩在愛奇藝角色熱度突破7億，刷新紀錄，緊接著7月19日將在深圳啟動新巡演，人氣旺到不行。

劉宇寧近2年4部爆款劇，讓他從網紅歌手步向了當紅演員之路，包括與劉詩詩主演的《一念關山》收視亮眼，48小時內在愛奇藝熱度破9500，創下平台年度首播紀錄、搭檔趙露思的《珠簾玉幕》上線Netflix穩居收視冠軍，兩人二搭CP感與話題十足、和宋祖兒演出的《折腰》上架騰訊站內熱度就突破20000，第七天站內熱度就突破3萬，成為騰訊史上最快熱度破3萬的電視劇，再到如今與李一桐主演的《書卷一夢》流量破5億，打敗同檔期新劇《錦繡芳華》、《桃花映江山》，穩坐收視中國貓眼陸劇熱度榜冠軍。

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劉宇寧《書卷一夢》飾演的南珩在愛奇藝角色熱度突破7億，刷新站內紀錄。（翻攝自網路）劉宇寧7月19日將在深圳啟動2025巡演。（翻攝自網路）

劉宇寧在《書卷一夢》一人分飾皇子「南珩」和殺手「離十六」，演技獲好評，且他在劇中愛上李一桐後，服裝也隨心境產生改變，連換3套白衣造型。最新預告中，他還化身白馬王子向李一桐告白，掀起劇情高潮，讓「南珩」在愛奇藝站內的角色熱度值一舉飆破6億，打破平台紀錄，榮登愛奇藝史上最受歡迎角色。

劉宇寧雖然自《書卷一夢》後已有300天沒進組拍戲，但他的工作不斷，今年陸續有綜藝節目《開始推理吧3》與《地球超新鮮》錄影工作，7月緊接著啟動新巡演，目前已確定深圳、武漢、上海等地開唱。

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