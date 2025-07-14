晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《折腰》劉宇寧邁向顛峰 《書卷一夢》南珩角色熱度破7億

劉宇寧與李一桐主演的《書卷一夢》7月15日收官，口碑與人氣都人旺。（翻攝自網路）劉宇寧與李一桐主演的《書卷一夢》7月15日收官，口碑與人氣都人旺。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年劉宇寧星途大豐收，不但戲劇、綜藝、歌唱事業都大噴發，上半年《折腰》爆紅微博漲粉76萬，如今與李一桐主演的《書卷一夢》瘋顛劇情在愛奇藝播出衝冠，戲裡的角色南珩在愛奇藝角色熱度突破7億，刷新紀錄，緊接著7月19日將在深圳啟動新巡演，人氣旺到不行。

劉宇寧近2年4部爆款劇，讓他從網紅歌手步向了當紅演員之路，包括與劉詩詩主演的《一念關山》收視亮眼，48小時內在愛奇藝熱度破9500，創下平台年度首播紀錄、搭檔趙露思的《珠簾玉幕》上線Netflix穩居收視冠軍，兩人二搭CP感與話題十足、和宋祖兒演出的《折腰》上架騰訊站內熱度就突破20000，第七天站內熱度就突破3萬，成為騰訊史上最快熱度破3萬的電視劇，再到如今與李一桐主演的《書卷一夢》流量破5億，打敗同檔期新劇《錦繡芳華》、《桃花映江山》，穩坐收視中國貓眼陸劇熱度榜冠軍。

劉宇寧《書卷一夢》飾演的南珩在愛奇藝角色熱度突破7億，刷新站內紀錄。（翻攝自網路）劉宇寧《書卷一夢》飾演的南珩在愛奇藝角色熱度突破7億，刷新站內紀錄。（翻攝自網路）劉宇寧7月19日將在深圳啟動2025巡演。（翻攝自網路）劉宇寧7月19日將在深圳啟動2025巡演。（翻攝自網路）

劉宇寧在《書卷一夢》一人分飾皇子「南珩」和殺手「離十六」，演技獲好評，且他在劇中愛上李一桐後，服裝也隨心境產生改變，連換3套白衣造型。最新預告中，他還化身白馬王子向李一桐告白，掀起劇情高潮，讓「南珩」在愛奇藝站內的角色熱度值一舉飆破6億，打破平台紀錄，榮登愛奇藝史上最受歡迎角色。

劉宇寧雖然自《書卷一夢》後已有300天沒進組拍戲，但他的工作不斷，今年陸續有綜藝節目《開始推理吧3》與《地球超新鮮》錄影工作，7月緊接著啟動新巡演，目前已確定深圳、武漢、上海等地開唱。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中