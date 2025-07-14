高欣欣糗曝加油忘帶錢 李國超被虧不及格

高欣欣糗曝去加油忘帶錢。（翻攝自高欣欣臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深女星高欣欣13日凌晨突分享照片，糗曝去加油忘記帶錢，意外解鎖加油站1項「隱藏功能」，她伴侶、男星李國超也被大批網友網友虧酸。

高欣欣曬出在加油站拿著「欠付油款限期繳納切結書」自拍照，尷尬表示「有史以來頭一遭，就在剛剛發生了！原本加油可用中油Pay，沒想到系統更新，我只有帶手機，沒有帶皮夾，身上現金有限……哈哈，居然為了欠油錢寫下借條，幸好這加油站我是常客，服務人員員認得我。」

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她發文後，竟釣出李國超在底下留言：「敗給妳了！」沒想到李國超反而被更多粉絲虧「這時候不及格啊」、「李沒緊急救援」、「呼叫超哥來結帳」，更有人建議他：「第一時間應該您趕快送去吧！」

而高欣欣貼文曝光後，引來9千多名網友按讚熱議，「第一次知道還能這樣！」、「現在有欠條可以寫喔？」、「原來加油站還可以開借據喔」、「所以還是要帶錢，科技始終不能相信」、「雖然手機很好用，不過身上還是帶一些現金會比較好，萬一有什麼狀況就不會這麼尷尬了」、「其實是刷臉成功」、「一般人可能沒法這樣賒帳」、「我也遇過這狀況，還好站員是老熟人了」。

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