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娛樂 音樂

林俊傑心臟出問題！唱到一半突「彎腰抱肚」 強撐劇痛畫面曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「JJ」林俊傑昨晚在北京演唱會上透露，心臟出了問題，需要服藥控制，讓歌迷大感心疼，有人這才回想起，難怪他這段時間手上都戴著黑色的手環，推測與實時監測心臟狀況相關。

林俊傑彎腰謝謝歌迷。（翻攝自小紅書）林俊傑彎腰謝謝歌迷。（翻攝自小紅書）

儘管需要藥物維持，他仍完成了長達3年、橫跨四大洲45座城市的103場演唱會，強調音樂就是他的生命，讓歌迷都非常不捨，「都是高強度的演出，難怪需要戴著手環」、「原本以為手上戴的是時尚單品，沒想到是監測儀器，哎」、「希望他健康就好」。

林俊傑起身後抱著肚子。（翻攝自小紅書）林俊傑起身後抱著肚子。（翻攝自小紅書）

林俊傑彎著腰，臉上難受的神情讓歌迷哭出聲。（翻攝自小紅書）林俊傑彎著腰，臉上難受的神情讓歌迷哭出聲。（翻攝自小紅書）

也有人發現，他昨晚唱到《交換餘生》時，一度背對著觀眾抱著肚子，臉上的表情扭曲，「我就注意林俊傑背對觀眾難受，回過頭只是用手臂用力按住自己身體，然後正常繼續唱。」台下還有網友見狀哭出聲來。不過事後也有人認為，「他是彎腰腹部肌肉痙攣了，後面做了拉伸肌肉的動作」、「情緒激動、胃痙攣」，但還是要他好好的保重身體。

林俊傑完成超過百場巡演。（翻攝自微博）林俊傑完成超過百場巡演。（翻攝自微博）

他的經紀公司也發出聲明，「謝謝大家的關心！一直有在定期給醫生檢查，巡演結束就會安排更多休息的時間，把手邊的工作完成，就可以好好養身體。」

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