晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張齡予摯愛阿姨睡夢中離世 她堅強喊：我們都會再見

〔記者侯家瑜／台北報導〕主持人張齡予今一早在臉書發文，哀悼一位摯愛長輩的離世。這位「阿姨」是她母親的多年好友，更是她人生旅途中默默支持的重要人物。張齡予感性寫下長文，透露本來約定見面，卻遲遲等不到對方回應，最終接到對方兒子的訊息，才得知阿姨已在睡夢中突然辭世，令她痛心不已。

張齡予今一早在臉書發文，哀悼長輩的離世。（資料照，記者王文麟攝）張齡予今一早在臉書發文，哀悼長輩的離世。（資料照，記者王文麟攝）

張齡予動情回憶，阿姨從她小時候就一路關注支持，從歌唱比賽、兼職播報到成為專任主播，阿姨總是早起收看節目、逢人誇讚，甚至在工作室開著她任職的電視台，全力支持這位她眼中的「孩子」。張齡予感謝這份誇獎式的支持，帶給她滿滿情緒價值，讓人覺得溫暖又有力量。

突如其來的永別讓張齡予感慨萬千，「我們真的要珍惜每一次相遇，因為有可能就是最後一次。」她也勉勵自己與大家，要活在當下、不為未來焦慮、不為過去遺憾。她最後向阿姨家屬表達哀思，也溫柔寫下：「希望你們能像阿姨一樣堅強樂觀，珍惜與家人朋友的每一刻，有一天我們都會再見。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中