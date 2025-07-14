張齡予摯愛阿姨睡夢中離世 她堅強喊：我們都會再見

〔記者侯家瑜／台北報導〕主持人張齡予今一早在臉書發文，哀悼一位摯愛長輩的離世。這位「阿姨」是她母親的多年好友，更是她人生旅途中默默支持的重要人物。張齡予感性寫下長文，透露本來約定見面，卻遲遲等不到對方回應，最終接到對方兒子的訊息，才得知阿姨已在睡夢中突然辭世，令她痛心不已。

張齡予今一早在臉書發文，哀悼長輩的離世。（資料照，記者王文麟攝）

張齡予動情回憶，阿姨從她小時候就一路關注支持，從歌唱比賽、兼職播報到成為專任主播，阿姨總是早起收看節目、逢人誇讚，甚至在工作室開著她任職的電視台，全力支持這位她眼中的「孩子」。張齡予感謝這份誇獎式的支持，帶給她滿滿情緒價值，讓人覺得溫暖又有力量。

請繼續往下閱讀...

突如其來的永別讓張齡予感慨萬千，「我們真的要珍惜每一次相遇，因為有可能就是最後一次。」她也勉勵自己與大家，要活在當下、不為未來焦慮、不為過去遺憾。她最後向阿姨家屬表達哀思，也溫柔寫下：「希望你們能像阿姨一樣堅強樂觀，珍惜與家人朋友的每一刻，有一天我們都會再見。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法