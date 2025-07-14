林俊傑心臟用藥逾一年 新朋友楊洋鳥巢露臉全場沸騰

林俊傑在演唱會公開新朋友-楊洋，現場一陣沸騰。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「JJ」林俊傑7月13日在北京鳥巢最後一場「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱，除了突然感傷透露心臟出了問題，服藥超過一年，不知自己還能唱多久，讓歌迷心疼之外，還開心介紹演唱會來了一位會讓全場轟動的「新朋友」，楊洋名字一出果真讓全場沸騰。

楊洋朝聖林俊傑演唱會熱情揮舞應援棒，並在社群發文「我的青春回頭拍了我一下」。（翻攝自網路）

林俊傑在北京鳥巢開唱9場，7月13日演唱會中突然向觀眾介紹，「今天有新朋友哦，我一直忍著不講，因為一講就會全場轟動，歡迎演員楊洋」，立刻引發全場沸騰，大銀幕上只見楊洋戴著黑色口罩，笑眼彎彎，拿著JJ專屬的應援螢光棒開心揮手。

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後來楊洋也在社交平台發文，「我的青春回頭拍了我一下」，看來也是聽了不少JJ的歌曲，根據粉絲分享發現，楊洋相當投入演唱會，和普通粉絲一樣，熱情揮舞應援棒跟唱歌曲，和螢幕上的高冷形象截然不同，尤其在林俊傑演唱《曹操》時，跟唱投入，原來楊洋曾在2023年同學會翻唱此曲。

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