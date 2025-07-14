晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林俊傑心臟用藥逾一年 新朋友楊洋鳥巢露臉全場沸騰

林俊傑在演唱會公開新朋友-楊洋，現場一陣沸騰。（翻攝自網路）林俊傑在演唱會公開新朋友-楊洋，現場一陣沸騰。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「JJ」林俊傑7月13日在北京鳥巢最後一場「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱，除了突然感傷透露心臟出了問題，服藥超過一年，不知自己還能唱多久，讓歌迷心疼之外，還開心介紹演唱會來了一位會讓全場轟動的「新朋友」，楊洋名字一出果真讓全場沸騰。

楊洋朝聖林俊傑演唱會熱情揮舞應援棒，並在社群發文「我的青春回頭拍了我一下」。（翻攝自網路）楊洋朝聖林俊傑演唱會熱情揮舞應援棒，並在社群發文「我的青春回頭拍了我一下」。（翻攝自網路）

林俊傑在北京鳥巢開唱9場，7月13日演唱會中突然向觀眾介紹，「今天有新朋友哦，我一直忍著不講，因為一講就會全場轟動，歡迎演員楊洋」，立刻引發全場沸騰，大銀幕上只見楊洋戴著黑色口罩，笑眼彎彎，拿著JJ專屬的應援螢光棒開心揮手。

後來楊洋也在社交平台發文，「我的青春回頭拍了我一下」，看來也是聽了不少JJ的歌曲，根據粉絲分享發現，楊洋相當投入演唱會，和普通粉絲一樣，熱情揮舞應援棒跟唱歌曲，和螢幕上的高冷形象截然不同，尤其在林俊傑演唱《曹操》時，跟唱投入，原來楊洋曾在2023年同學會翻唱此曲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中