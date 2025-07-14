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娛樂 最新消息

李多慧揪籃籃看五月天 破除不合傳言卻大搞烏龍

〔記者王靖惟／台北報導〕啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，中文進步許多，在台灣也交了許多好朋友，日前，李多慧與啦啦隊好友籃籃一起到台北大巨蛋朝聖五月天演唱會，實際行動打破不合傳言，未料卻搞烏龍，脫口1句話引起眾多網友熱議，讓她緊急認錯了。

李多慧與籃籃一起去看五月天演唱會。（圖翻攝自le_dahye IG）李多慧與籃籃一起去看五月天演唱會。（圖翻攝自le_dahye IG）

李多慧朝聖五月天，直條紋襯衫快包不住好身材。（圖翻攝自le_dahye IG）李多慧朝聖五月天，直條紋襯衫快包不住好身材。（圖翻攝自le_dahye IG）

李多慧與籃籃一起去看五月天演唱會。（圖翻攝自le_dahye IG）李多慧與籃籃一起去看五月天演唱會。（圖翻攝自le_dahye IG）

李多慧與籃籃參加五月天演唱會，身穿直條紋襯衫搭韓式領帶，沒想到襯衫下包裹的好身材依舊嶄露無遺，恣意挺出的傲人上圍，加上纖細小蠻腰，以及百褶小短裙，吸引許多網友讚聲，甚至有人留言「多慧那個…襯衫要爆開了」而身旁籃籃一襲白色透膚罩衫搭黑豹紋長褲，臉上與李多慧一起貼上藍色小彩帶，一起合照畫面實在太香太可愛。

李多慧與籃籃一起去看五月天演唱會，表情超搞笑，還大露雙下巴。（圖翻攝自le_dahye IG）李多慧與籃籃一起去看五月天演唱會，表情超搞笑，還大露雙下巴。（圖翻攝自le_dahye IG）

李多慧不小心把台北大巨蛋寫成小巨蛋。（圖翻攝自le_dahye Threads）李多慧不小心把台北大巨蛋寫成小巨蛋。（圖翻攝自le_dahye Threads）

但李多慧在ThreadsPO文時，竟將五月天表演地點講成「台北小巨蛋」，網友提醒她「五月天是大巨蛋，小巨蛋是GD演唱會。」、「欸！不是！」、「小巨蛋今天不是GD權志龍嗎？」多慧緊急認錯「啊 .. 我錯了啦……是『大巨蛋』啊…」，但李多慧大搞烏龍可愛道歉，並附上與籃籃的合照，網友還是全買單，紛表示「多慧真的完全融入台灣人的生活方式了！」

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