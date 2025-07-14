名嘴馬西屏曝10年前漸失憶 上節目忘行政院長是誰

馬西屏6月下旬到土耳其旅遊。（翻攝自馬西屏臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕前衛生署長林芳郁傳出退休後失智，有醫師認為，失智可以透過基因檢查事先預測，但強調比起基因，生活習慣影響更大，並建議維持飲食與良好生活習慣，遠離失智。

根據世界衛生組織（WHO）2021年報告，目前全球有超過5,500萬人罹患失智症，預估到2050年將增加到近1億4千萬人。台灣部分，根據2024年衛福部的統計，65歲以上長者中，每100人就有8人可能已經罹患失智症。

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資深媒體人、電視名嘴馬西屏13日在臉書發文透露自己約10年前開始漸漸失憶，雖他平常心看待，但是所謂「上知天文、下知地理」的人失憶，是一件有損顏面的事，馬西屏說：「我今年70歲，失憶是老化現象，但是我的失憶又比老化更嚴重一些。」

自從有了觸控螢幕，馬西屏表示除非生病，他在東森新聞台《關鍵時刻》以及《57爆新聞》，從來沒有坐在位子上講過，一定要站出去講。

他說，第一次發覺自己失憶，是在《關鍵時刻》竟然忘了行政院長是誰？然後慢慢次數多了起來，「時任主持人劉寶傑也察覺，只要我稍有停頓，劉寶傑就幫我補上，默契十足；現在的《57爆新聞》主持人徐俊相也是如此。」

有一次他上益智節目，問得剛好是馬西屏昨晚在《關鍵時刻》講過，他說：「我就是記不起來，從此我拒絕上任何的益智節目。」此外，馬西屏也說他的失憶不只是單純的記不起人名跟地名，也不是找不到東西，是背過的詩都忘記，看「慶餘年」講杜甫的「登高」，以前背的滾瓜爛熟，現在記不起來了。

「我睡前要看半小時的床頭書，結果今天拿起來看，忘了昨天內容；我在Netflix上看電影，看得很開懷，老婆說這部電影我們一起去電影院看的，完全沒印象；老婆買蛋塔回來放冰箱，飯後我說把冰箱『那個』拿來吃，老婆一定要問我『那個』是什麼？我完全不知道」，馬西屏說，他去醫院做了全部檢查，「腦袋沒有什麼毛病！」

而馬西屏請教很多醫生，被囑咐「五件事」：

第一：要動腦。

第二：規律運動。

第三：健康飲食。

第四：保持社交互動。

第五：持續學習。

醫生告訴馬西屏這5項很重要，他認為老人家要避免失智，是要努力去從事的，但他非常努力去做，失憶卻持續惡化，自己的心得還要加上以下5點：

第六：我在年紀大了以後陸續做了幾次手術，我覺得手術過程的麻醉可能造成影響。所以我勸告年紀大朋友，做腸鏡很不舒服，做無痛的無可厚非，但不是高危險群的不要常做（最多最多三年做一次），如果只做胃鏡，千萬不要做無痛的，忍忍不適就可以了，那種強制麻醉會傷腦細胞的。

第七：所以有的安眠藥能不吃就不吃，用其他方式代替（我用精油就不錯）。但是兩害相權取其輕，如果睡眠不好，還是一定要吃安眠藥，睡眠不好比安眠藥更傷腦細胞，我認為我就是常熬夜可能跟失憶有關，所以我現在都不敢熬夜了。

第八：是壓力。我以前節目上的太多，我絕對曾是台灣上節目最多的來賓，以前從早上上到晚上都在上節目。我覺得自己給自己太大壓力是我失憶的重要原因之一。

第九：情緒。所以一定要做自己喜歡做的事，跟自己喜歡的人在一起，情緒跟自體能量有關，我過去十年在這方面做了很深的研究。我從五年前開始宣布不再上節目談台灣政治問題，就是要從情緒裡面跳脫出來，做一個完整的自我。

第十：器質問題。就是有些器官出問題也會造成失憶，這部分要問醫師。但是我的問題是我以前高血壓不吃藥、膽固醇不治療，影響到腦細胞，跟我的失憶有關連，明白了後我開始吃藥。

馬西屏最後表示：「失憶10年，提供10大心法，祝大家老年生活愉快！」

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