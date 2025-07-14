晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

藍營發動唯一罷綠投票失敗 王浩宇被嗆顧人怨

國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴案昨投票但失敗，陳玉鈴強調會繼續投入大罷免，終極目標希望罷免親共立委，終止國會亂象。（記者陳鳳麗攝）國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴案昨投票但失敗，陳玉鈴強調會繼續投入大罷免，終極目標希望罷免親共立委，終止國會亂象。（記者陳鳳麗攝）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨發動罷免民進黨民代唯一成案的南投縣議員陳玉鈴案13日進行投票，同意罷免票1萬2160票，僅佔全體選民21.26%，因未達25%門檻而宣告失敗。

電視名嘴王浩宇2021年1月16日在時任桃園市議員被罷免，當時罷免投票案獲8萬4582張同意罷免票，選舉人數25.8%超過成案門檻，昨晚他在臉書發文說：「罷免陳玉鈴未通過，同意罷免21.26％，當年王浩宇25.8%。」

王浩宇被酸「你就知道你多顧人怨」，釣出本尊回應：「還好吧，我這區藍5%。」（紅框處）（翻攝自王浩宇臉書）王浩宇被酸「你就知道你多顧人怨」，釣出本尊回應：「還好吧，我這區藍5%。」（紅框處）（翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇發文後，底下刷出一票網友留言「你看你有多討人厭」、所以你比較討人厭嗎」、你幹的比他差嗎」，更有人直酸他：「你就知道你多顧人怨。」釣出本尊王浩宇回應：「還好吧，我這區藍5%。」

針對陳玉鈴罷免案失敗，政治評論員張益贍發文點出國民黨在這場「大罷免前哨戰」失利的問題，挺罷方也能藉由此役擬定接下來的努力方向，「同意票只開出1萬2160票，佔全體選民人數的21.26%，距25%門檻有近4%的差距。在大罷免氛圍下，國民黨優勢選區，竟只開出這樣的票數，代表國民黨動員不力的結果。」

電視名嘴、桃園市前議員王浩宇。（翻攝自王浩宇臉書）電視名嘴、桃園市前議員王浩宇。（翻攝自王浩宇臉書）

張益贍指出：「不要認為25%門檻是一件容易的事，但同時對罷免方而言，只要過25%『同意』票門檻，反罷方的『不同意』票要超越『同意』的難度更高！所以，接下來在823即使像南投如此艱困的地區，只要超過25%門檻，都有機會罷免游灝和馬文君！同樣的在26日全台24個罷免區，不必去想對手會如何動作，全心全力把『同意』罷免票催過25%，都有機會罷免國民黨立委！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中