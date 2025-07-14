藍營發動唯一罷綠投票失敗 王浩宇被嗆顧人怨

國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴案昨投票但失敗，陳玉鈴強調會繼續投入大罷免，終極目標希望罷免親共立委，終止國會亂象。（記者陳鳳麗攝）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨發動罷免民進黨民代唯一成案的南投縣議員陳玉鈴案13日進行投票，同意罷免票1萬2160票，僅佔全體選民21.26%，因未達25%門檻而宣告失敗。

電視名嘴王浩宇2021年1月16日在時任桃園市議員被罷免，當時罷免投票案獲8萬4582張同意罷免票，選舉人數25.8%超過成案門檻，昨晚他在臉書發文說：「罷免陳玉鈴未通過，同意罷免21.26％，當年王浩宇25.8%。」

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王浩宇被酸「你就知道你多顧人怨」，釣出本尊回應：「還好吧，我這區藍5%。」（紅框處）（翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇發文後，底下刷出一票網友留言「你看你有多討人厭」、「所以你比較討人厭嗎」、「你幹的比他差嗎」，更有人直酸他：「你就知道你多顧人怨。」釣出本尊王浩宇回應：「還好吧，我這區藍5%。」

針對陳玉鈴罷免案失敗，政治評論員張益贍發文點出國民黨在這場「大罷免前哨戰」失利的問題，挺罷方也能藉由此役擬定接下來的努力方向，「同意票只開出1萬2160票，佔全體選民人數的21.26%，距25%門檻有近4%的差距。在大罷免氛圍下，國民黨優勢選區，竟只開出這樣的票數，代表國民黨動員不力的結果。」

電視名嘴、桃園市前議員王浩宇。（翻攝自王浩宇臉書）

張益贍指出：「不要認為25%門檻是一件容易的事，但同時對罷免方而言，只要過25%『同意』票門檻，反罷方的『不同意』票要超越『同意』的難度更高！所以，接下來在823即使像南投如此艱困的地區，只要超過25%門檻，都有機會罷免游灝和馬文君！同樣的在26日全台24個罷免區，不必去想對手會如何動作，全心全力把『同意』罷免票催過25%，都有機會罷免國民黨立委！」

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