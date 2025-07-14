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娛樂 最新消息

最美星空音樂會伴隨月光海 光良《童話》浪漫壓軸

月升之際映照的月光海，與尚未消失的銀河，成為台東最美星空音樂會的浪漫背景。（記者劉人瑋攝）月升之際映照的月光海，與尚未消失的銀河，成為台東最美星空音樂會的浪漫背景。（記者劉人瑋攝）

自己拍攝:https://drive.google.com/drive/folders/15N4Twp1yKFATsRkDc-sGBjRfelBhjljj?usp=sharing

歌手光良壓軸，首首歌曲引得眾人在台下合唱。（記者劉人瑋攝）歌手光良壓軸，首首歌曲引得眾人在台下合唱。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府舉辦「2025台東最美星空音樂會」，14日來到第三場東河鄉金樽舉行，歌手光良壓軸歌曲「童話」，唱到其中一句「我的天空，星星都亮了」，但此時最亮的不再是星星，而是太平洋的海面隨著月亮昇起成了「月光海」，美景當前伴隨膾炙人口的歌曲，讓聽眾不禁讚賞「真是美瘋了」。

參加演唱會的民眾，在一片「月光海」中聆聽歌手的演唱。（記者劉人瑋攝）參加演唱會的民眾，在一片「月光海」中聆聽歌手的演唱。（記者劉人瑋攝）

本次活動以星空為主題，關燈後先由天文專業講師介紹星宿相關知識，歌手光良則在月亮初升時出場，光華灑遍海面，此時天上銀河尚未被月光搶去光彩，明月伴隨銀河高掛，少數民眾坐在舞台後方避開舞台光害，雖未能眼見歌手演唱，卻能聆聽歌曲兼賞美景，民眾說，「真是美瘋了」、「看了一場星空又加贈月光海音樂會」。

東海岸在無光害環境下，銀河清晰可見。（記者劉人瑋攝）東海岸在無光害環境下，銀河清晰可見。（記者劉人瑋攝）

這場活動原訂時間因下雨延期，主辦單位縣府交通及觀光發展處表示，搭配歌手檔期只能在14日舉行。這天也是當地許多阿美族部落歲時祭儀的重頭戲，許多當地民眾也無法參加，縣府統計約有2000多人參加，少了擁擠的人潮也讓活動現場更加舒適。

參與者不少都是由台北、台中等地前來，今年上大二的Bella才剛過完19歲生日，在媽媽提議下參加，母女二人把手中物品當麥克風、隨著歌手光良一起唱，能讓二代人合唱的歌曲使氣氛增加了一絲溫馨。

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