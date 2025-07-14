晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

錦雯肖想得獎「借金馬獎座擺財位」 親吐送陳慕義「菊花」當謝禮原因

〔記者李紹綾／台北報導〕小鹿、阿甘主持的 YouTube 節目《娛樂超skr》，近日深入民視八點檔《好運來》攝影棚。錦雯趁拍攝空檔提到，工作室裡擺放著陳慕義去年拿下的金馬獎座。

錦雯分享「金馬風水說」，她說：「在風水上有一個傳說，如果你想要得獎，可以跟別人借獎座放在家裡的財位。」原來，去年陳慕義入圍金馬獎最佳男配角時，她立刻傳訊祝賀，不忘順口問一句：「如果得獎了，獎座可不可以借我放。」

錦雯分享「金馬風水說」。（民視提供）錦雯分享「金馬風水說」。（民視提供）

結果陳慕義真的順利鍍金，錦雯隨即打電話說：「慕義哥，你還記得金馬獎座的事情嗎？」沒想到陳慕義豪爽回應：「記得記得，拿去啦！」兩人後來約在陳慕義住家附近的鵝肉麵店碰面，錦雯原想送花致意，但又不確定對方喜歡什麼花，詢問後聽到對方說「黃色的」，乾脆就選了菊花。

錦雯捧著一束菊花赴約，陳慕義也如約帶來金馬獎座。獎座至今仍擺在錦雯的工作室裡，前陣子有人問陳慕義：「什麼時候要把獎座拿回來？」沒想到他豪氣回：「不用拿啦！她如果要就給她。」讓錦雯哭笑不得說：「意思是說，他覺得我不會得獎，所以放在我家沒關係。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中