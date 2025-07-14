錦雯肖想得獎「借金馬獎座擺財位」 親吐送陳慕義「菊花」當謝禮原因

〔記者李紹綾／台北報導〕小鹿、阿甘主持的 YouTube 節目《娛樂超skr》，近日深入民視八點檔《好運來》攝影棚。錦雯趁拍攝空檔提到，工作室裡擺放著陳慕義去年拿下的金馬獎座。

錦雯分享「金馬風水說」，她說：「在風水上有一個傳說，如果你想要得獎，可以跟別人借獎座放在家裡的財位。」原來，去年陳慕義入圍金馬獎最佳男配角時，她立刻傳訊祝賀，不忘順口問一句：「如果得獎了，獎座可不可以借我放。」

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錦雯分享「金馬風水說」。（民視提供）

結果陳慕義真的順利鍍金，錦雯隨即打電話說：「慕義哥，你還記得金馬獎座的事情嗎？」沒想到陳慕義豪爽回應：「記得記得，拿去啦！」兩人後來約在陳慕義住家附近的鵝肉麵店碰面，錦雯原想送花致意，但又不確定對方喜歡什麼花，詢問後聽到對方說「黃色的」，乾脆就選了菊花。

錦雯捧著一束菊花赴約，陳慕義也如約帶來金馬獎座。獎座至今仍擺在錦雯的工作室裡，前陣子有人問陳慕義：「什麼時候要把獎座拿回來？」沒想到他豪氣回：「不用拿啦！她如果要就給她。」讓錦雯哭笑不得說：「意思是說，他覺得我不會得獎，所以放在我家沒關係。」

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