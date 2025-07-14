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娛樂 音樂

女歌手163braces登機前遺失手機靠長榮地勤神救援 「造船計劃」從家鄉起跑

〔記者陳慧玲／台北報導〕在YouTube頻道擁有5千萬點閱的創作女歌手「163braces」吳朵芸，近期進行一些海外宣傳，沒想到某次登機前發現手機遺失，還好靠著長榮地勤神救援才讓她順利登機。

163braces去香港宣傳也吃到當地美食。（形上音樂提供）163braces去香港宣傳也吃到當地美食。（形上音樂提供）

7月26日163braces將選在家鄉高雄展開「海螺記：造船計劃」全新專場巡演，日前去香港宣傳，在當地電台受訪，所在地竟是造型如船的建築，讓她直呼：「太有感覺了吧！」香港工作密集，還導致她說話「燒聲」，不過香港行吃到了許多港式美食，包括名廚光頭文開設的大排檔，又找到夢寐以求的中藥風味八寶牛腩麵，還吃了火鍋與奶黃包，笑說：「吃的比睡的還多！」

163braces將在高雄舉行專場演出。（形上音樂提供）163braces將在高雄舉行專場演出。（形上音樂提供）

另外163braces工作空檔安排了一段福岡個人小旅行，她談到：「原本想好好放空，結果還是遇到連日下雨，根本《天空》再現！」笑說自己歌曲《天空》的歌詞有句「你的天是灰色的，讓我成為你的一部分」，突然成了真實場景，「太巧了啦！不如就隨遇而安，好好睡一覺再吃美食吧！」高雄演唱會將於7月26日在「後台 Backstage Live 」登場，購票可洽「遠大售票」。

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