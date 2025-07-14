蘇晏霈藏劇本神技曝光 自曝會「寵物溝通」暗酸新婚尪

蘇晏霈（左）、吳政澔在《好運來》是新婚夫妻。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕小鹿、阿甘主持的 YouTube 節目《娛樂超skr》，近日深入民視八點檔《好運來》攝影棚，一探拍攝現場，眾演員化身搞笑擔當，讓人看見戲外最真實的模樣。

蘇晏霈（左）暗酸《好運來》的老公吳政澔像毛孩。（民視提供）

蘇晏霈爆料自己有「寵物溝通」技能，讓大家好奇不已。她一臉正經對戲裡的新婚老公吳政澔說：「不然怎麼跟你溝通。」吳政澔一開始反應不過來，3秒後才意會到「話中有話」，立刻露出無奈又好笑的表情，他說：「我突然不知道該怎麼回了。」

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錦雯將劇本藏在桌巾下。（民視提供）

蘇晏霈笑稱將劇本放在腦海中。（民視提供）

有趣的是，演員們還偷偷揭露各自「藏劇本」的小妙招。游安順劇中摔斷手，便巧妙用受傷的手遮住劇本；錦雯則將劇本藏在桌巾底下；吳政澔乾脆放在椅子上，一坐下去就沒人發現；蘇晏霈原先聲稱自己都把劇本記在腦子裡，最後坦承其實藏在道具包包中；侯怡君則說，其實大家平常都把台詞背得很熟，劇本就像是「護身符」，帶到片場求一份安全感。

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