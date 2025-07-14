晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

蘇晏霈藏劇本神技曝光 自曝會「寵物溝通」暗酸新婚尪

蘇晏霈（左）、吳政澔在《好運來》是新婚夫妻。（民視提供）蘇晏霈（左）、吳政澔在《好運來》是新婚夫妻。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕小鹿、阿甘主持的 YouTube 節目《娛樂超skr》，近日深入民視八點檔《好運來》攝影棚，一探拍攝現場，眾演員化身搞笑擔當，讓人看見戲外最真實的模樣。

蘇晏霈（左）暗酸《好運來》的老公吳政澔像毛孩。（民視提供）蘇晏霈（左）暗酸《好運來》的老公吳政澔像毛孩。（民視提供）

蘇晏霈爆料自己有「寵物溝通」技能，讓大家好奇不已。她一臉正經對戲裡的新婚老公吳政澔說：「不然怎麼跟你溝通。」吳政澔一開始反應不過來，3秒後才意會到「話中有話」，立刻露出無奈又好笑的表情，他說：「我突然不知道該怎麼回了。」

錦雯將劇本藏在桌巾下。（民視提供）錦雯將劇本藏在桌巾下。（民視提供）

蘇晏霈笑稱將劇本放在腦海中。（民視提供）蘇晏霈笑稱將劇本放在腦海中。（民視提供）

有趣的是，演員們還偷偷揭露各自「藏劇本」的小妙招。游安順劇中摔斷手，便巧妙用受傷的手遮住劇本；錦雯則將劇本藏在桌巾底下；吳政澔乾脆放在椅子上，一坐下去就沒人發現；蘇晏霈原先聲稱自己都把劇本記在腦子裡，最後坦承其實藏在道具包包中；侯怡君則說，其實大家平常都把台詞背得很熟，劇本就像是「護身符」，帶到片場求一份安全感。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中