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娛樂 最新消息

直擊GD現身金豬食堂！1000人深夜大喊「權志龍」警車保鑣全出動

GD開心向粉絲揮揮手。（記者王文麟攝）GD開心向粉絲揮揮手。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON今天（13日）結束在小巨蛋3天的演唱會，先前傳出位在南京東路上的金豬食堂已經被包場，果然在演唱會結束之後，GD在晚間10時29分搭乘1132萬的名車銀色邁巴赫抵達，並在31分下車比出YA的手勢，還脫帽表達感謝，隨後快步進入慶功宴。

GD害羞拿帽子摀臉。（記者王文麟攝）GD害羞拿帽子摀臉。（記者王文麟攝）

GD脫下帽子，右手比出有點不知所云的動作。（記者王文麟攝）GD脫下帽子，右手比出有點不知所云的動作。（記者王文麟攝）

晚間10時許，舞者陸續抵達現場，包括雙胞胎「權氏兄弟」以及金髮女舞者REDLIC等人都現身，掀起第一波尖叫聲；GD的粉絲十分熱情，舞者、樂手登場時也給予最大聲的歡呼聲，畢竟現場人山人海，沒有任何尖叫聲也是很奇怪。

GD右手拿起帽子，左起邊拿手機邊比YA。（記者王文麟攝）GD右手拿起帽子，左起邊拿手機邊比YA。（記者王文麟攝）

金豬食堂旁全是GD粉絲。（記者王文麟攝）金豬食堂旁全是GD粉絲。（記者王文麟攝）

據悉，有粉絲在中午12點就等在金豬食堂周圍，到了晚上10點，現場已經聚集1000多名粉絲，人不但排到旁邊公園，連金豬食堂對面也全都是人，現場不但有多名保鑣，金豬食堂也派出將近10位店員擋在粉絲前，甚至還有警車在現場維持秩序。在GD搭車抵達時，現場粉絲還一起大喊「Swag Check」以及「Get your crayon」，最後大聲吼出「權志龍」，讓GD也摀嘴害羞笑了出來。

金豬食堂對面也是滿滿粉絲。（記者王文麟攝）金豬食堂對面也是滿滿粉絲。（記者王文麟攝）

金豬食堂聚集粉絲，最早中午就來等。（記者王文麟攝）金豬食堂聚集粉絲，最早中午就來等。（記者王文麟攝）

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