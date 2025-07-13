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F4暌違12年再合體！言承旭沉默一天曬肌喊話：像作夢

言承旭對於F4合體仍不敢置信。（翻攝自微博）言承旭對於F4合體仍不敢置信。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天2001年因演出偶像劇《流星花園》組成F4爆紅，四人昨（12日）晚暌違12年再度合體，擔任五月天演唱會嘉賓，掀起一波回憶殺。沉寂了一天，言承旭透過微博發聲。

言承旭仍未相信F4合體是真的。（翻攝自微博）言承旭仍未相信F4合體是真的。（翻攝自微博）

言承旭在舞台上感性說：「自己覺得好像在作夢，從來沒有想過會站在五月天舞台上，好厲害，可以把四個人聚集在台上，這是我一輩子不敢想像的。謝謝阿信在這過程中給我們很多力量，讓我們有機會站在台上回憶青春。」周渝民聽到言承旭語帶哽咽說，立刻調侃：「想哭了，是不是？你哭啊！」阿信最後則說：「我要感謝他們四位，再度站到大家面前，讓我們相信青春永遠不會消失，只要你肯相信、只要你張開眼睛，今天就讓你看到最美的一座花園，來自《流星花園》的F4。」

言承旭仍未相信F4合體是真的。（翻攝自微博）言承旭仍未相信F4合體是真的。（翻攝自微博）

言承旭似乎意猶未盡，晚間於微博分享3分鐘的F4合體影片，寫道：「MAYDAY X F4，到現在還沒能相信，是真的？」之後又貼出多張當天的照片，微露壯碩的胸肌，寫道：「謝謝美好的回憶和青春，大家今天好夢。」

言承旭仍未相信F4合體是真的。（翻攝自微博）言承旭仍未相信F4合體是真的。（翻攝自微博）

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