夢多挨酸10幾年來「只是綜藝咖」 網一面倒力挺：是好咖

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲的夢多來自日本宮崎縣，因愛上台灣，在台灣發展、主持、上節目，昨（12）突然在社群上爆氣，曬出酸民留言，該留言狂酸他10多年來努力看不見，「不就還是一個綜藝咖？」讓他氣到忍不住發文，引來眾多粉絲熱議。

夢多來自日本宮崎縣，在台灣發展、主持、上節目。（資料照，記者王文麟攝）

夢多配文寫道「請問我哪裡有不對？上節目很簡單？」坦言批評自己長得不帥、不好笑都行，但留言卻一竿子打翻「綜藝咖」，侮辱工作，留言還吸引嘻小瓜等圈內人士留言，直指「綜藝咖到底多麼下賤？需要那麼看不起？」

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夢多的貼文一出，不少台灣網友給予力挺，直說即使是諧星，在日本地位也很高，「況且夢多又帥，身材好，又是跆拳國手」，誇他毫無包袱，另外有人大讚夢多不只是綜藝咖，也是運動員，外景主持，都是很厲害的工作。

台灣網友紛紛力挺夢多。（資料照，記者王文麟攝）

另有網友指出，「不用理會這些酸民，綜藝咖或諧星，帶給人歡笑！要能好笑是一件不容易的事情！你超級棒的！」、「這種人就是喜歡到處引戰，也不見得是只針對你」、「綜藝咖很好啊！我的生活很需要你們帶來的快樂」、「不管你是什麼咖，認真努力工作，不偷不搶不騙，就是好咖！」留言滿滿正能量。

夢多今年3月為日本動作爽片《辣妹刺客3：假期殺機》出席宣傳。（資料照，記者王文麟攝）

其實夢多除了主持、上通告，還斜槓演戲、拍電影，他今年3月，就為日本動作爽片《辣妹刺客3：假期殺機》出席宣傳，演出「AKB48」前一姐前田敦子的搭檔，兩人對戲默契十足。夢多當時作東，帶著劇組前往宮崎縣大嗑和牛料理，盡地主之誼，甚至花了快25萬日幣，個性相當好客，圈內人緣頗佳。

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