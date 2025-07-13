74歲柏林影帝自揭「老二很軟」 力挺鬼才導演：他不是納粹

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕74歲瑞典演員史戴倫史卡斯嘉在第59屆捷克卡羅維瓦利影展獲頒水晶球獎，該獎表彰其對世界電影的傑出藝術貢獻。影展期間，他提到多次合作的丹麥鬼才拉斯馮提爾，透露接演《性愛成癮的女人》時，露下體的逗趣往事。

史戴倫史卡斯嘉獲頒卡羅維瓦利影展「水晶球獎」，曾在《性愛成癮的女人》大膽露下體。（海鵬提供，翻攝自IMDB）

史戴倫史卡斯嘉曾以以《白痴殺手》榮獲柏林影帝，長年遊走於歐洲藝術與好萊塢商業電影中，除了是MCU電影宇宙中粉絲熟悉的神盾局天文物理科學家，也在好萊塢版《龍紋身的女孩》、《神鬼奇航》系列、《沙丘》系列等賣座片演出，並以HBO影集《核爆家園》榮獲金球獎電視類男配角獎。

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史卡斯嘉在影展大師課上，談到因在坎城影展失言自稱「納粹」、被列為不受歡迎人物的導演拉斯馮提爾，史卡斯嘉為這位長期合作的電影人喊冤：「那次記者會裡的每個人都知道他不是納粹，他正好是相反的人。」

史卡斯嘉替拉斯馮提爾緩頰，表示「他（拉斯馮提爾）只是講了個很糟的笑話。拉斯是和一位猶太父親長大的，直到他母親臨終才告訴他，那其實不是他的生父，是她的德國上司。」他補充說：「我愛這個人，也愛他（拉斯馮提爾）的作品，但那不代表我同意他做的每一件事。你也不會同意你老婆做的每件事吧。」

接著史卡斯嘉說，「拍《性愛成癮的女人》前，拉斯打電話來說：『我下一部片是部色情片。』我回：『好啊，拉斯。』」拉斯接著在電話中說：「我想讓你演男主角，但我們會等到最後一刻才露出你的小弟弟，而且會很軟。」

史卡斯嘉此行是為領取水晶球獎，並宣傳主演新片《情感的價值》，他在領獎時，先是面無表情說：「別說了——我還沒死」，逗得全場觀眾大笑並起立鼓掌。

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