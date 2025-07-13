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黃安曬豐盛早餐遭疑「不是出家吃素？」 親自回擊：毛病是吃出來的

舔共藝人黃安日前宣布自己某種意義來說「已經出家了」。（翻攝自微博）舔共藝人黃安日前宣布自己某種意義來說「已經出家了」。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星黃安長年旅居中國，經常在社群發表舔共言論，還多次自豪「愛用台灣健保」，讓台灣民眾相當反感。他先前自稱鑽研佛法多年，某種意義來說「已經出家了」，引外界熱議。昨（12）日他曬出自家準備的超豐盛早餐，卻引來網友質疑號稱皈依佛門吃素的他，餐桌上怎麼有肉類出現？

黃安曬出自己的豐盛早餐，其中有菜有肉。（翻攝自微博）黃安曬出自己的豐盛早餐，其中有菜有肉。（翻攝自微博）

黃安昨在微博曬出自己的早餐，可見菜色相當豐盛，有涼拌海帶、乾絲、玉米、地瓜、花生等，不過也有煎魚、鮪魚沙拉、包子等葷食，讓網友質疑他「不是信佛吃素嗎？」對此，他回應質疑，表示這是姊姊做的早餐，首先注重營養均衡，再來才是菜色，此外，自己也依姊姊的建議實行20+4輕斷食，全家人都很健康。最後，還不忘回擊質疑他的網友：「毛病是吃出來的，也可以吃回去。」

黃安回擊網友質疑。（翻攝自微博）黃安回擊網友質疑。（翻攝自微博）

不過，日前黃安在微博發文表示，網傳自己出家的消息，雖然不是真的，但是也有那個意思，他只是學佛，修正自己的錯誤，練習不執著、斷煩惱，但是不會給自己太大壓力，或是過高的標準。

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