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北市警衝現場車禍腦傷命危！五月天親錄音打氣：趕快好起來

北市警凌晨騎警用機車鳴笛趕現場，轉彎遭對向轎車攔腰撞上。（記者邱俊福翻攝）北市警凌晨騎警用機車鳴笛趕現場，轉彎遭對向轎車攔腰撞上。（記者邱俊福翻攝）

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山分局中山一派出所警員蔡汶融，昨凌晨騎機車前往處理超商糾紛案，卻在路口遭到撞飛，頭部重創，昏迷送醫住進加護病房，尚未脫離險境。由於他原本昨（12）日要請假去參加「五月天」的演唱會，卻遭遇意外，他的同事特別將這件事貼在網路社群，消息曝光後，五月天也親自錄音替蔡汶融加油，希望他趕快好起來。

蔡的同所同事女警謝心瑜發文，表示蔡汶融一直都很喜歡五月天的歌，說那些旋律和歌詞陪他走過很多情緒低落或壓力大的時刻，所以她寫下這篇文章，希望能被五月天看見，能為汶融加加油、說一句話鼓勵他，即使現在他聽不見，這份鼓勵也會在心裡留下什麼，慢慢支持他走過這一段。

五月天得知此事，特別錄音替蔡汶融打氣，內容長度約12秒，表示「汶融你好，我們是五月天，謝謝你一直以來的支持，謝謝你的熱心、你的勇敢、你的溫暖。希望你趕快好起來，讓我們再次相遇」。

很多五月天的粉絲也一同留言打氣加油，要他加油「趕快聽到錄音檔、趕快醒來吧」、「希望他能趕快清醒」；還有人說「我也本來要看7/12的，目前也還在醫院住院！祝早日康復，五月天演唱會還在等我們！」

據了解，蔡汶融今天下午進行腦部第三次手術，目前昏迷指數稍好轉，但病況起伏大，這三天將是重要關鍵觀察期，整個分局同仁都在集氣祈禱幫他加油。

蔡汶融是在昨天凌晨騎乘警用機車出勤，當時開啟警示燈及警報器趕往轄內一家超商，欲處理店員與顧客糾紛，警機車從中山北路左轉長安東路時，被對向一輛多元計程車攔腰撞上，重大撞擊力造成蔡員安全帽噴飛，摔落地面時頭部重創，警用機車也滑行約五公尺倒在附近騎樓，緊急送台大醫院開刀搶救，目前仍昏迷中。

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