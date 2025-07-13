文英《熱帶魚》「愛你去死啦」重現大銀幕 逾百位觀眾齊喊台詞嗨爆

影視聽中心於新莊場館戶外廣場舉辦《熱帶魚》戶外放映活動。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕國家影視聽中心昨（12）舉辦「熱帶了，魚你老母來看電影！」《熱帶魚》戶外放映，聚集上百人同歡觀影，導演陳玉勳和演員王明台、陳季霞、陳世杰蒞臨現場，觀眾和文英阿姨一起喊出經典台詞：「愛你去死啦，愛！」掀起活動高潮。

觀眾和《熱帶魚》裡的文英阿姨一起喊出經典台詞：「愛你去死啦，愛！」成為當晚活動最高潮。（國家影視聽中心提供）

金馬導演陳玉勳的電影長片處女作《熱帶魚》於1995年首映，距今正好是30週年。在那個升學主義掛帥的年代，陳玉勳寫下國中生劉志強阿強被綁架，而綁匪一家人在知道阿強是應屆考生後，給阿強吃飽睡好，請老師來補習、準備參考書讓他讀，一連串神展開劇情讓人捧腹大笑，即使30年後的現今，觀眾觀賞依然引發共鳴。

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為致敬演員文英在片中飾演「巨蛇娘娘」的名場面，刻意將活動安排在最接近7月16日「世界蛇日」的週末，並呼應劇中主角阿強面對聯考壓力的故事設定，選在今年度分科測驗結束的7月12日辦理。

影視聽中心董事長褚明仁表示：「《熱帶魚》是距今已經30年前的台灣作品，舉辦這場戶外放映，也是想要跟大家分享影視聽中心一直在努力進行台灣電影的數位修復工程，希望這些經典好片可以和年輕世代的觀眾一起共襄盛舉。」

《熱帶魚》戶外放映活動加碼「巨蛇娘娘扭動大賽」。（國家影視聽中心提供）

為在電影放映前炒熱現場氣氛，影視聽中心祭出「名場景一條街」復刻電影裡的經典畫面，吸引不少民眾在下午就到場圍觀拍照打卡；另外還加碼「巨蛇娘娘扭動大賽」、「接台詞大賽」等活動，伴隨電影中膾炙人口的插曲《墓仔埔也敢去》，讓大人小孩玩得不亦樂乎。

導演陳玉勳表示，《熱帶魚》作為影視生涯的第一部長片作品：「我很想拍個很有想像力的電影，當年為了要拍出那些很奇幻的畫面，真的很困難。所以很開心最後拿了金馬的最佳原著劇本獎。

《熱帶魚》戶外放映活動」邀請導演陳玉勳（右）和當年的演員之一的導演王明台等人蒞臨現場。（國家影視聽中心提供）

王明台導演說，最難忘的是拍攝期間，有天劇組大隊要出海拍水下攝影，但因為場務趙正平錯把暈船藥買成安眠藥，害大家在船上睡成一片，離譜的幕後故事引來觀眾席一陣爆笑。

此外，影視聽中心夏季限定戶外放映場，仍有8、9月主題節目強檔「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」的延伸活動接力進行，更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網或臉書查詢。

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