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FIFTY FIFTY愛Labubu！狂買20盲盒：沒開到盜版啦

Yewon（左起）、Keena、Hana、Chanelle Moon、Athena（楊子嫻）今天一同受訪，模樣十分可愛。（記者王文麟攝）Yewon（左起）、Keena、Hana、Chanelle Moon、Athena（楊子嫻）今天一同受訪，模樣十分可愛。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團FIFTY FIFTY今晚（13日）將參加台灣音樂祭，下午接受台灣媒體採訪，成員Keena先前因故暫停活動，今天成功復工，她報平安：「整個身體狀況都OK，能夠跟成員一起站上舞台，讓我覺得非常幸福。」

FIFTY FIFTY自2022年出道，由Yewon（左起）、Keena、Hana、Chanelle Moon、Athena（楊子嫻）組成，今年是她們第二度來台，她們學會台語的「拍謝」、「呷飽未」，還一起齊聲對著鏡頭大喊「我愛你」。她們中文發音相當不錯，記者也給予100分，呼應團體「50+50」，5名成員也開心的拍手。

Yewon（左起）、Keena、Hana、Chanelle Moon、Athena（楊子嫻）二度來台。（記者王文麟攝）Yewon（左起）、Keena、Hana、Chanelle Moon、Athena（楊子嫻）二度來台。（記者王文麟攝）

今天受訪，成員大聊喜歡的收藏品，Chanelle Moon喜歡史迪奇，Athena則愛組樂高，最近喜歡F1的。其中Keena最喜歡現在最夯的「Labubu」，她坦言自己大概開了20個左右的盲盒，開到重複顏色的會送給別人，被問到開盲盒前是否有儀式感？Keena表示自己會自言自語說著「拜託拜託」，不過比起隱藏款，更想開到「紅色」，不過至今還沒買到。被問到有沒有跟李泳知一樣開到山寨貨，她笑說自己絕對是買正版。

Keena（左2）喜歡「Labubu」，分享拆盲盒的過程，完全就是個可愛的女孩。（記者王文麟攝）Keena（左2）喜歡「Labubu」，分享拆盲盒的過程，完全就是個可愛的女孩。（記者王文麟攝）

記者提議她可以在台灣抽，她笑說確實有跟Yewon討論要在台灣買，「不過我不太喜歡離開飯店到外面，不過為了紅色，但我其實也滿喜歡跟成員出去外面吃美食，不過因為太熱了，比較喜歡在家裡開冷氣、吃美食。」記者趁機教她中文「我很宅」，她現學現賣，說得很標準。

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