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娛樂 最新消息

I Mean Us出道十週年 拋出「私密」好消息

I Mean Us將舉辦專場。（I Mean Us提供）I Mean Us將舉辦專場。（I Mean Us提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕推出首支全中文單曲《互累》後，「I Mean Us」的下一步終於揭曉——將於8月15日舉辦十週年專場「TEEN」，並公布首位演出嘉賓：台灣知名變裝藝術家UG。

繼今年春天推出風格陰鬱的首支中文單曲《互累》後，I Mean Us隨即展開了密集的巡演與一連串新計畫，包括籌備十週年專場。對團員們來說，這段密集的演出期，讓他們有機會重新認識每一首作品，就像是與老朋友重逢、對話，有時甚至是溫柔的道別。主唱OHAN也說：「如果音樂節像是和一群好友去餐廳吃飯，那專場就像是邀請朋友到家裡作客，更親近、更私密，創造的回憶也更深邃。」

I Mean Us將舉辦專場。（I Mean Us提供）I Mean Us將舉辦專場。（I Mean Us提供）

除了UG的華麗加入，團員們對這場命名為「TEEN」的專場也懷抱著各自的情緒與期待Mandark說，十年過去了，I Mean Us依然能玩出新鮮感；也有人期盼透過這場演出，讓樂迷感受當下這個階段的I Mean Us。這不只是對過去的致敬，更是一次關於「現在」的邀請。

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