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F4合體掀熱議！阿沁鬆口談F.I.R.：我們已經六人團了

阿沁宣布《記得愛2.0》世界巡演啟動，女團KIRIS擔任嘉賓嗨喊夢想成真。（記者潘少棠攝）阿沁宣布《記得愛2.0》世界巡演啟動，女團KIRIS擔任嘉賓嗨喊夢想成真。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕阿沁今（13）在主題店開幕活動上宣布《記得愛2.0》世界巡演將於8月30日從上海啟動，並邀請人氣女團KIRIS擔任上海、日本、韓國等多站演唱會嘉賓。他表示，這次合作是受到周杰倫啟發：「杰倫有快樂小夥伴，那我的演唱會是『記得愛』，所以我也找『愛的小夥伴』。」

首次與阿沁合作的女團KIRIS也在現場興奮分享：「能與阿沁老師這樣的音樂傳奇站上同一個舞台，對我們來說是夢想成真。」未來KIRIS將隨巡演登上世界舞台，與阿沁共譜世代音樂新篇章。

《記得愛2.0》世界巡演啟動　阿沁找KIRIS共譜世代樂章。（記者潘少棠攝）《記得愛2.0》世界巡演啟動　阿沁找KIRIS共譜世代樂章。（記者潘少棠攝）

談及主題店設計，阿沁也透露所有的內容皆是親自參與規劃與空間設計，還搬出壓箱寶，將歷年代表作品、手稿、舞台服裝、演唱會周邊等一次展出，更特別打造「沉浸式MV觀賞區」與「主題特製調飲」，讓粉絲彷彿走進一首首阿沁的音樂之中，店內除展覽空間外，亦有限量週邊商品與特製甜品，歡迎粉絲前往朝聖。

阿沁感性表示：「20年創作，是與歌迷一起完成的旅程。」從2002年發行第一首作品到今天，我已經走過了20年音樂路。每一首歌、每一次演出，都是與歌迷一起完成的旅程。我希望這個主題店，能讓大家更靠近創作的本質，也更了解阿沁的音樂靈魂。」

阿沁看F4合體有感，談F.I.R.未來發展：有合沒有合，都是好的。（記者潘少棠攝）阿沁看F4合體有感，談F.I.R.未來發展：有合沒有合，都是好的。（記者潘少棠攝）

日前F4世紀合體掀議論，談到歌迷期待F.I.R.合體，阿沁笑說：「有呀，越來越大團了，今天加上KIRIS我們就有六個人了。」他也認為沒有什麼事是不可能，「我一直相信『圓』的道理，就像地球繞一圈一樣，所以不是合體不合體的問題，重點是每個人在不同階段都會學習，在適合的時間點、對的空間，就是最完美的答案；有合沒有合，都是好的。」

阿沁更分享觀賞GD演唱會的體悟，直呼團體就是「有你有我」，有不同的意見、磨合，也是一種學習，互相學到彼此的優點，這是團體好玩的地方。

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