S2O Taiwan全場淋濕嗨不停 百大DJ「道別台灣」喊我愛你

S2O Taiwan首度萬人朝聖，全場樂迷濕身狂歡。（Blowin' in the Wind大風吹提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025「S2O Taiwan潑水音樂節」昨（12）在台北大佳河濱公園盛大登場，超過134位演出陣容，吸引國內外樂迷朝聖，今（13）由「派對國歌製造機」世界百大DJ第21名的W&W壓軸領軍，重現經典歌曲《Crown Control》帶動全場觀眾向左跳、向右跳的傳奇畫面，氣氛超嗨。

W&W用中文道別：「謝謝台灣，我愛你！」。（Blowin' in the Wind大風吹提供）

W&W將時下最流行的網路迷因結合人氣演出曲目，包括「貓咪迷因」的《OIIA OIIA》、「鯊魚穿鞋」的《Tung Tung Tung Sahur》，不時與台下樂迷互動炒熱氣氛，昨才上架的全新單曲《Bailando》也首度在台灣演出，洗腦旋律與節奏不斷放送，結束後他用中文道別：「謝謝台灣，我愛你！」伴隨著滿天璀璨煙火，招牌360度噴水系統噴灑，全場不分男女濕身狂歡，HIGH到最高點。

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西班牙電音霸主Danny Avila演出一半脫掉上衣，全場氣氛超HIGH。（Blowin' in the Wind大風吹提供）

英國DNB男神Dimension站上DJ台，先是拍手帶動氣氛，後來又向台灣粉絲說：「你們太瘋狂了！」超愛台灣的西班牙電音霸主Danny Avila演出一半脫掉上衣，又讓粉絲腎上腺素狂飆；首次來台的Future House才子RetroVision相當開心，放送紅遍全球的《APT.》，全場樂迷濕身狂歡。

平交道女神Amber Na（藍星蕾）、真人版娜美Jenna Chew（周甄娜）首次以全新組合SIN SISTER登場。（Blowin' in the Wind大風吹提供）

平交道女神Amber Na（藍星蕾）、真人版娜美Jenna Chew（周甄娜）認識8年，首次以全新組合SIN SISTER在S2O主舞台限定登場，兩人以黑色馬甲龐克造型，首次挑戰Tech House曲風，展現火辣又有態度的全新風格。

人氣舞台MONEYBUNNY部分，首度來台的美國嘻哈兄弟檔Ayo & Teo壓軸登場，長達40分鐘演唱多達14首歌，更特別製作全新歌曲《Nice to Meet Ya》獻上全球首唱，作為送給台灣歌迷的驚喜禮物。

台饒直球王者Asiaboy禁藥王在S2O Taiwan人氣舞台MONEYBUNNY以招牌人氣歌曲《藥王回來到》霸氣登場。（Blowin' in the Wind大風吹提供）

台饒直球王者Asiaboy禁藥王在MONEYBUNNY以招牌人氣歌曲《藥王回來到》霸氣登場，也有演唱經典歌曲《早上起床》，更與大法一起演唱人氣單曲《義義初四》，炒熱現場氣氛。

台灣嘻哈當紅炸子雞的PIZZALI、Multiverse、西屯純愛組下午在MONEYBUNNY接力開唱，西屯純愛組帶來《想和你再來一次》、《台灣製造》等招牌歌曲；玖壹壹力捧旗下新人潤少Litzanboy一出場便以《新的台客看過沒》嗨翻現場，隨後帶來招牌曲目《潤少專屬》，再加碼與玖壹壹春風合作的《刺到整身軀》，熱曲連發、節奏不斷，帶動觀眾於雨中狂舞。

S2O Taiwan今包括EDM超人氣王者R3HAB、美國Dubstep鬼才Subtronics，韓流新勢力女團FIFTY FIFTY、亞洲天團5566、平民天后徐懷鈺、大勢情歌王陳勢安、靈魂歌姬家家、小男孩樂團主唱米非以及新生代台灣人氣團體U:NUS、GENBLUE幻藍小熊、ELL&s，以及韓籍甜美女神全恩菲首度開唱，陣容精彩絕倫。

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