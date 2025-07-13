紅姐教你！嬌喊「這什麼呀」暖心男大生出手打蟑螂 網歪樓：學起來

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國南京爆出38歲焦姓男子男扮女裝化名「紅姐」，在網路色誘男性約砲，並偷拍影片上傳至網路牟利，受害者高達上千名男性，其中幾位四季哥、來都來了哥、皮衣哥都被挖出身分。如今又有網友發現，一位暖心男大學生幫紅姐「打蟑螂」的畫面，過程意外溫馨，引起網友大讚：「紅爺情緒價值給的很夠」。

中國偽娘網紅「紅姐」誘騙多名男子發生性關係。（翻攝自微博）

南京紅姐多部影片曝光後，網友紛紛給不同男子取名，有四季哥、來都來了哥、皮衣哥，如今網友再度鎖定一名身穿藍黑色條紋襯衫、戴眼鏡的斯文男大生。可見男大生進門後，一隻蟑螂從紅姐面前經過，他溫柔輕聲的說：「這是一個什麼呀？」，隨後紅姐希望對方一腳踩死蟑螂，但男大生認為會孳生細菌，貼心拿起衛生紙緩緩解決。

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暖心男大生幫紅姐打蟑螂。（翻攝自微博）

影片片段曝光後，大批網友紛紛歪樓表示：「紅爺情緒價值給的很夠」、「欸不是，紅姐聲音意外溫柔欸！」、「他的語氣比80%的中國女人都溫柔」、「都把這句給我學起來」、「紅姐比我還女人」、「這種番外篇的，反而比較好看，能感受到紅姐很溫柔」、「有人幫打蟑螂我真的要破防」、「我都自己抓蟑螂我輸了」。

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