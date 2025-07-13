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男星「心想事成」與魏如萱合作！女友竟點評「你好噁心喔」

鶴如願與魏如萱合作。（落夢地、好多音樂提供）鶴如願與魏如萱合作。（落夢地、好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾獲金曲獎、金音獎入圍的鶴The Crane推出新專輯，新歌《心臟的右邊》邀來金曲歌后「娃娃」魏如萱合唱，同是天秤座的兩人默契十足，僅花了3小時就錄完整首歌，身為「媽系」歌后的魏如萱效率爆棚，還在錄音結束直接趕上帶小孩下課，魏如萱更形容鶴的形象「很古典」，讓第一次被這樣稱讚鶴暗爽在心，笑說：「感受超奇妙！」

鶴坦言這首歌原本計畫要以英文呈現，因製作人米奇林一席話：「這旋律好像很適合中文男女對唱」，讓鶴直覺第一人選就是魏如萱，因此下定決心展開邀約，沒想到在透過經紀人詢問過程中，某次活動後台巧遇魏如萱，結果對方竟一開口就問：「我們那首歌什麼時候要錄？demo勒？」讓鶴當場愣住反問：「妳已經答應了嗎！？」魏如萱笑回：「當然好啊！什麼時候錄？」讓鶴開心直呼：「真的是心想事成！」

魏如萱與鶴錄音效率驚人。（好多音樂提供）魏如萱與鶴錄音效率驚人。（好多音樂提供）

首次與金曲歌后合唱，鶴難掩緊張，甚至在前一晚私訊確認demo是否需要調整，魏如萱僅回一句「好聽，真的沒問題！」頓時讓鶴 放下心中大石頭，他表示：「很感謝娃娃（魏如萱）對我的信任，她從頭到尾沒有修改過一字一句，只問我有沒有更多關於歌曲的畫面與氛圍可以提供給她，讓她在錄音室的時候可以依照情境發揮，真的是非常輕鬆愉快的合作狀態！」

儘管《心臟的右邊》在描述相愛戀人的思念心境，但鶴坦言這樣的意象並非直接投射女友，而是更接近童話場景裡，男女主角隔著遙遠距離、情感未明的渴望；加上女友一直很喜歡公主類的主題，鶴坦言女友聽完後給予高度評價，「當我在社群短片裡解釋『她繞了一圈，回到右心房就出不去了』的時候，她邊笑邊說『你好噁心喔』，但一邊也不吝鼓勵我，讓我安心。」

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