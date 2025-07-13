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《大熱門》收官轉型改版！吳宗憲現身鬆口主持去留

吳宗憲出席美妝品牌一日店長活動，談及《綜藝大熱門》收官感性表示離別是相聚的開始。（記者潘少棠攝）吳宗憲出席美妝品牌一日店長活動，談及《綜藝大熱門》收官感性表示離別是相聚的開始。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立綜藝《綜藝大熱門》播出12年即將畫下句點，節目宣布將轉型升級為《超級大熱門》，改為週末播出，新版本預計9月登場。主持人吳宗憲、Lulu與陳漢典日前完成最後一集錄影，三人陸續發出收工動態，吳宗憲感性表示：「離別是相聚的開始。」

今（13日）吳宗憲現身美妝店一日店長活動，接受媒體訪問時再度提到告別節目的心聲，他透露Lulu哭到不行，陳漢典也難得落淚；他坦言想暫時離開一下，「就讓我離開吧。藝人就跟當兵一樣，『不幹了最大！』」

提到《超級大熱門》主持去留，吳宗憲（左）語帶保留：「節目停停走走，主持去去留留。」，圖右為鹿希派。（記者潘少棠攝）提到《超級大熱門》主持去留，吳宗憲（左）語帶保留：「節目停停走走，主持去去留留。」，圖右為鹿希派。（記者潘少棠攝）

《綜藝大熱門》未來節目名稱將改為《超級大熱門》，若移至周末播出節目，不過是否續留主持棒，吳宗憲語帶保留，沒有說死，「節目再開就有，節目停停走走，主持去去留留。」他也喊話要粉絲放心，「你們可以永遠愛我，我這一生一次都不會讓你們失望。」

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