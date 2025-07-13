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娛樂 最新消息

女星糗曝加油忘帶錢！竟意外解鎖「1隱藏功能」 網驚：第一次知道！

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕資深女星高欣欣今天（13日）凌晨突然在社群分享照片，糗曝自己去加油忘記帶錢，沒想到卻意外解鎖加油站1項「隱藏功能」，引發網友熱議。

高欣欣糗曝自己去加油忘記帶錢，還好自己是該加油站老顧客，站員認得她，讓她寫下欠款繳納切結書。（圖翻攝自高欣欣臉書）高欣欣糗曝自己去加油忘記帶錢，還好自己是該加油站老顧客，站員認得她，讓她寫下欠款繳納切結書。（圖翻攝自高欣欣臉書）

高欣欣今日凌晨1點多在臉書PO出自己在加油站拿著「欠付油款限期繳納切結書」的自拍照，尷尬表示「有史以來頭一遭，就在剛剛發生了！原本加油可用中油Pay，沒想到系統更新，我只有帶手機，沒有帶皮夾，身上現金有限……哈哈，居然為了欠油錢寫下借條，幸好這加油站我是常客，服務人員員認得我。」

貼文曝光後引來6000多名網友按讚熱議，「第一次知道還能這樣！」、「現在有欠條可以寫喔？」、「原來加油站還可以開借據喔」、「所以還是要帶錢，科技始終不能相信」、「雖然手機很好用，不過身上還是帶一些現金會比較好，萬一有什麼狀況就不會這麼尷尬了」、「其實是刷臉成功」、「一般人可能沒法這樣賒帳」、「我也遇過這狀況，還好站員是老熟人了」。

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