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韓國Coser「尺度太吸睛」引中國妹忌妒檢舉 慘被趕出場

韓國Coser「Yasal」表現太搶眼引起中國Coser忌妒檢舉。（翻攝自IG）韓國Coser「Yasal」表現太搶眼引起中國Coser忌妒檢舉。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國影音平台Bilibili近日舉辦一年一度的漫展，其中，手機遊戲《棕色塵埃2》邀請韓國人氣Coser「Yasal」演出，豈料，她敬業擺出姿勢，似乎過於搶眼，引起中國Coser忌妒檢舉，慘遭驅離出場。

Yasal是韓國知名Coser，憑藉精緻外貌及魔鬼身材，在IG擁有逾16萬人追蹤，X（前稱推特）也有29.2萬追蹤，她經常高度還原動漫角色，獲得關注，今年也被邀請至Bilibili World漫展演出。

Yasal經常高度還原動漫角色。（翻攝自IG）Yasal經常高度還原動漫角色。（翻攝自IG）

沒想到Yasal在舞台上的表現過於亮眼，全場目光和鏡頭都是對著她，讓一旁的中國Coser相當尷尬，甚至引起妒忌，有人直接向主辦單位檢舉，她的服裝尺度太大，也不斷刻意做出性暗示動作，批評她不顧現場有未成年遊客；由於第一天活動就被檢舉，Yasal第二天只好換上黃色T恤在場邊販售周邊商品，結果二度慘被檢舉，原因是工作簽證時間等問題，最終只能黯淡離場。

見此，許多粉絲看不下，替Yasal抱屈表示，「姐姐你不用在意別人是怎麼苛待你，因為你是全場最佳的Coser，好看有大方還很敬業」、「韓國的coser比中國專業太多了」、「輾壓中國Coser」。

Yasal在社群回應事件。（翻攝自X）Yasal在社群回應事件。（翻攝自X）

Yasal事後也在社群用中文回應，「非常感謝大家給予我們的喜愛與支持。 但也懇請大家不要再提及我們展台的Coser以及其他Coser了。 希望大家能夠幫助我們的Coser們，在這次愉快的活動中留下美好的回憶。最後也請大家多多關注《棕色塵埃2》的展台，所有的Coser都非常珍貴，請大家給予更多的愛與支持！謝謝大家」。

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