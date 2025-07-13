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娛樂 最新消息

32歲女星陳屍租屋處超8月 遺體腐敗不堪...「親人拒領」丟警方

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴基斯坦32歲女演員兼模特胡麥拉·阿斯加爾（Humaira Asghar），近日驚傳陳屍在租屋處，根據當地警方透露，胡麥拉死亡時間已經超過8個月，遺體嚴重腐敗，震驚當地演藝圈。

巴基斯坦女星胡麥拉·阿斯加爾，驚傳陳屍在租屋處。（翻攝自IG）巴基斯坦女星胡麥拉·阿斯加爾，驚傳陳屍在租屋處。（翻攝自IG）

根據外媒報導，胡麥拉長期租屋在同一地點 ，卻1年未繳房租，房東向法院申請強制執行獲准，執法人員前去時才意外發現她的遺體，推估已經死亡超過8個月，警方根據案發地點評估排除他殺可能性，初步研判是自然死亡，不過事件仍有待驗屍報告出爐才能進一步確認。

胡麥拉的喪禮也已於12日晚間在拉合爾模範鎮低調舉行。（翻攝自IG）胡麥拉的喪禮也已於12日晚間在拉合爾模範鎮低調舉行。（翻攝自IG）

事件曝光後，卻一度傳出胡麥拉的親人拒絕領回遺體，父親表示她已於家中斷絕關係，遺體讓警方自行處理。不過，胡麥拉的兄長納維德·阿斯加爾（Navid Asghar）出面澄清表示，經過DNA比對後已完成遺體接收，胡麥拉的喪禮也已於12日晚間在拉合爾模範鎮低調舉行。

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