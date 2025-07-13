XX比我還大！紅姐被抓包是男的 「付錢求激戰」音檔流出

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅「南京紅姐」（又稱紅爺、阿紅）近日被踢爆，真實身分是38歲的焦姓男子，他長期假扮女性誘騙男網友發生性關係，並將過程錄製成影片販售。值得一提的是，網路上近日出現一段音檔，紅姐被發現是男人身，苦求對方繼續激戰，答應支付人民幣300元（約1222元新台幣），對方才「提槍上陣」。

網路上流傳一段「南京紅姐」被識破男兒身的音檔。（翻攝自微博）

有網友在社群平台X貼出一段2分19秒的錄音檔，一名男子前往紅姐住處，兩人即將發生關係時，識破紅姐其實是男兒身，嚇得直呼「沒有洞你騙我」，還崩潰發現紅姐有男性特徵，甚至比自己的還大，當下直接拒絕激戰。

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豈料，紅姐竟然開始苦求對方，提出可以支付人民幣300元，男方聽後態度放軟，答應提槍上陣，並要求紅姐立刻轉帳。

消息曝光後，立刻引起熱議，網友相當震驚，紛紛直呼：「300元（人民幣）是一時的，心理陰影是一輩子的」、「從顧客變成從業者」、「內心好亂」，不過，也有人質疑錄音檔可能經過剪輯加工。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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