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娛樂 電視

林美秀成名吐遺憾 曝雙親逝世「燒香稟報婚訊」

〔記者傅茗渝／台北報導〕橫跨電影、電視劇、舞台劇以及節目主持，並曾獲得多項重要獎項肯定的實力派藝人林美秀，將於本週日（13日）晚間八點，接受三立新聞台《話時代人物》節目主持人鄭弘儀的獨家專訪。

今年林美秀以歌手身分入圍金曲獎台語女歌手，節目一開始，鄭弘儀便邀請她開金嗓，她演唱了一曲《思念》，獲得現場滿堂喝采。林美秀笑說，入圍當下真的「嚇哭了」，沒想到自己有朝一日也能成為金曲獎入圍者。

林美秀登《話時代人物》暢談演藝路與人生遺憾。（三立提供）林美秀登《話時代人物》暢談演藝路與人生遺憾。（三立提供）

訪談中，林美秀細數一路走來的演藝歷程，也談到和父母的感情與遺憾。她說自己講話有時會像媽媽，媽媽是冷面笑匠，今天自己擁有的表演細胞與幽默感，也深受媽媽影響。不過她感慨地說：「當我事業真的有好成績的時候，就是我爸媽差不多要走的時候，這是我比較遺憾的。」

林美秀回憶，自己是國光藝校舞蹈系畢業，起初到馬雷蒙舞蹈團幫忙，在秀場當伴舞時被藍心湄相中，參與甄選後加入藍心湄團隊，一路南北作秀七八年。她深情表示：「她是我一輩子的老闆。」

之後因李國修老師觀賞演出，覺得她很有活力，便由徐譽庭向她提出邀約加入屏風表演班。林美秀當時婉拒說：「我不會演戲，背台詞很麻煩。」沒想到後來真的加入，還從「服裝管理」做起，第一次上台甚至沒有一句台詞，「我就從頭笑到尾」，卻也因此發現演喜劇是快樂的事。

林美秀《話時代人物》唱《思念》開場，坦露人生最痛一頁。（三立提供）林美秀《話時代人物》唱《思念》開場，坦露人生最痛一頁。（三立提供）

進入劇場後，她認識了演藝人生的重要伯樂──導演陳玉勳。因參與他的舞台劇演出，陳導推薦她去試鏡廣告，並在廣告中演出孟姜女，一句「天然的尚好」成為經典，意外爆紅，吸引經紀公司上門邀約簽約出道。

談到父母對她成就的看法，主持人鄭弘儀問：「爸媽看到妳的成就，有覺得很驕傲嗎？」林美秀淡淡回應：「他們其實都沒有享受到這些，因為當我真的功成名就時，就是他們差不多要走的時候，這是我比較遺憾的。」

林美秀出身小康家庭，從小因為看到同學跳舞、劈腿很厲害，也想學舞。為了圓她的夢想，媽媽甚至標會籌錢讓她出國集訓。因父母身體狀況不佳，林美秀過去總擔心「一結婚他們就會放下心走了」，為此一直延後婚事。直到雙親相繼離世後，她才在神明桌前燒香，低聲稟報婚訊。

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