像呂秋遠錯了嗎？ 陳沂再咬律師林智群

陳沂稍早在臉書發文曬出律師呂秋遠（左）和林智群照片，表示2人長得很像。（翻攝自陳沂臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕網紅陳沂和律師林智群互槓越演越烈，昨（12）日她發文重提前總統蔡英文時代普發現金6000元，被律師林智群撿槍揶揄：「你可能就是憲法沒讀通，才會考不上律師（這條你可以回去問你母親）。」陳沂則說有回家問母親，隨後又被林智群反譏。

林智群今（13）日凌晨在臉書發文反酸陳沂：「原來憲法規定可以這樣隨便繞過去的喔？！大法官第391號解釋你可能也不知道，所以考不上律師也是必然的結果，沒唸書還是安靜一點比較好，不要拖媽媽下水，讓大家以為你媽媽法律水準跟你一樣。」

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稍早陳沂又發聲再咬林智群，她說：「不知道為什麼林智群律師被說像呂秋遠，要說是人身攻擊容貌羞ㄖㄨˋ欸，啊就真的很像啊！像呂秋遠錯了嗎？長得像誰到底有什麼問題啊？那說你長得像影星金城武，也是對金城武的容貌羞ㄖㄨˋ囉？喔不，那肯定是我在睜眼說瞎話了。」

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