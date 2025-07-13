F4暌違12年合體《流星雨》掀暴動！周渝民老婆到場見證 嗨喊：Bravo

〔記者李紹綾／台北報導〕言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天2001年演出偶像劇《流星花園》組成F4，4人昨（13日）暌違12年再次合體露面，擔任五月天演唱會嘉賓，掀起一波回憶殺，而周渝民的太太喻虹淵也在現場，她在演唱會結束後，於社群分享興奮心情。

F4在五月天演唱會合體獻唱《流星雨》。（相信音樂提供）

喻虹淵12日深夜在Instagram限時動態分享F4在五月天演唱會合唱《流星魚》的畫面，開心寫下：「Bravo！真的合體了耶！」並附上手比愛心的貼圖，似乎對於F4的合體演出相當滿意，相信也是湧入許多回憶。

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周渝民上個月出席戲劇宣傳活動時，被問到F4合體計畫，他說：「其實每一年都會有機會，都有人來找我們，也希望可以啊！」對於明年為F4成軍25週年，是否會合體開唱？他則說：「我不知道耶！我對F4有自己的期望，如果單純想賺錢，就不用特別來找我，可能要有一些規劃，再看看。」

喻虹淵朝聖五月天演唱會，親眼見證F4合體，興奮在社群分享心情。（翻攝自Instagram）

朱孝天先前也在直播中提到F4合體，他說：「只要是4個人的事情，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應的。其他3個人的狀態我沒有辦法做太多的說明。目前沒有接到要合體的通知。我確實很想合體，但就是沒辦法。」他昨晚在演唱會上笑說：「終於不用再裝傻了！」

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