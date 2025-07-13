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娛樂 電視

籃籃抽中黑籤慘配董至成 嘴對嘴聞韭菜味崩潰

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到台南東區的巴克禮紀念公園，現場擁有一大片綠油油的草皮，特別邀請到影帝鄭人碩來到錄影現場。胡瓜突發奇想，化身導演安排參賽的戲劇系同學與鄭人碩、董至成即興演出情境劇。該同學需對飾演屍體的董至成吐口水並破口大罵，沒想到口水真的吐下去，讓董至成驚呼「死而復生」，還吐槽：「你怎麼有那麼多口水？」

籃籃「臭手」抽到與董至成一組。（民視提供）籃籃「臭手」抽到與董至成一組。（民視提供）

製作單位設計了一個團結的遊戲「草地大作戰」，遊戲分為三組進行，分兩關比拼。第一關是「10人11腳」，10位隊員的腳綁在一起向前衝刺，秒數最長的隊伍將被淘汰。第二關是「鳥蛋歸巢團圓去」，男性參賽者背起女性參賽者形成人體高塔，由一位代表向上攀爬，將鳥蛋放回鳥巢內，最先完成兩顆者獲勝。

董至成飾演「屍體」被鄭人碩拖行，戲劇系同學吐口水嚇壞董至成。（民視提供）董至成飾演「屍體」被鄭人碩拖行，戲劇系同學吐口水嚇壞董至成。（民視提供）

比賽正式開始後，現場兩顆道具鳥蛋讓胡瓜又出奇招，設計情境劇假裝被鳥蛋絆倒。鄭人碩立刻接戲，氣沖沖地把鳥蛋砸出去，沒想到竟被回丟回來，精準砸中胡瓜的頭，現場哄堂大笑。確認胡瓜無礙後，比賽進入第二關。

鄭人碩即興演出把道具鳥蛋丟出場外NG，沒想到工作人員回丟直接K中胡瓜的額頭。（民視提供）鄭人碩即興演出把道具鳥蛋丟出場外NG，沒想到工作人員回丟直接K中胡瓜的額頭。（民視提供）

第一組同學以45秒完成挑戰，展現超高默契；而藝人組則歷經「八次鳥蛋墜落」的波折，最終以87秒完賽，遺憾敗北。接下來進行「雙龍搶珠天堂與地獄版」遊戲，中間放置乒乓球，讓吹風機將球吹浮，兩位選手要用嘴巴接住球並放進盆中，完成三顆、用時最短者獲勝。

在遊戲開始前，胡瓜特地設計「天堂與地獄」抽籤環節。抽中白籤可與鄭人碩搭檔（天堂組），抽到黑籤則與董至成合作（地獄組）。自稱「臭手」的籃籃決定最後抽籤，把命運交給其他人。結果其他女藝人抽中全是空籤，剩下白籤與黑籤各一。

雙龍搶珠宜芳幸運抽到與鄭人碩一組。（民視提供）雙龍搶珠宜芳幸運抽到與鄭人碩一組。（民視提供）

此時只剩籃籃與宜芳未抽，兩人面面相覷，壓力爆表，還看到董至成在一旁剔牙，更是崩潰。最終籃籃抽中黑籤，與董至成搭檔，當場仰天長嚎：「我不要！」更慘的是，董至成剃完牙後竟然吃起了韭菜盒子，準備與籃籃進行嘴對嘴的合作，讓籃籃再度抱頭崩潰，但最後還是硬著頭皮完成挑戰。

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