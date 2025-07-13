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娛樂 電視

趙正平57歲生日照「撞臉藍心湄」 她反應曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「趙哥」趙正平上月迎來57歲生日，沒想到慶生照讓大批網友歪樓笑稱「撞臉藍心湄」，留言區甚至被灌爆「心湄姐生日快樂」，藍心湄得知此事後，親自回應了。

趙正平（左）慶生照撞臉藍心湄。（翻攝自臉書、資料照）趙正平（左）慶生照撞臉藍心湄。（翻攝自臉書、資料照）

趙正平6月28日在社群PO慶生照，透露是兒子讓自己更想慶祝這一天。他表示，凌晨時發現兒子長了第1顆牙齒，認為那顆牙像是一句無聲的生日祝福，彷彿在對他說，「爸爸，謝謝你讓我來到這個世界，祝你今天生日快樂。」

豈料，一篇溫馨的貼文，因為趙正平的造型歪了樓，只見他的髮型被吹得很高，模樣激似藍心湄，網友看後紛紛留言，「這個頭髮是怎麼回事」、「還以為藍心湄」、「心湄姐生日快樂」。

《女人我最大》官方IG近日PO出影片，藍心湄在得知此事後，淡定地說：「我就當做好事，只要趙正平開心就好。」藏鏡人則追問「趙正平、胡瓜跟哪位撞臉比較開心？」讓藍心湄開始沉思，回過神後才大喊：「我幹嘛認真想啊，你們很壞耶！」直言不想和他們撞臉。

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